https://ria.ru/20230421/twitch-1866999769.html

РКН внес в реестр запрещенной информации 15 аккаунтов блогеров на Twitch

РКН внес в реестр запрещенной информации 15 аккаунтов блогеров на Twitch - РИА Новости, 21.04.2023

РКН внес в реестр запрещенной информации 15 аккаунтов блогеров на Twitch

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 15 материалов об азартных играх и лотереях, размещенных на стриминговой платформе Twitch, заявили РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:57

2023-04-21T19:57

2023-04-21T19:57

общество

технологии

егор крид

николай лебедев

гусейн гасанов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 15 материалов об азартных играх и лотереях, размещенных на стриминговой платформе Twitch, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в СМИ появилась информация, что в реестр Роскомнадзора внесли аккаунты 15 блогеров, в частности Егора Крида, Николая Лебедева, Гусейна Гасанова и других. Отмечается, что в адрес владельца интернет-сервиса Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления запрещенных материалов. Информацию также направили в Следственный комитет для рассмотрения и принятия мер, предусмотренных законодательством.

https://ria.ru/20220921/gaz-1818399095.html

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общество, технологии, егор крид, николай лебедев, гусейн гасанов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия