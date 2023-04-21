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РКН внес в реестр запрещенной информации 15 аккаунтов блогеров на Twitch - РИА Новости, 21.04.2023
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19:57 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/twitch-1866999769.html
РКН внес в реестр запрещенной информации 15 аккаунтов блогеров на Twitch
РКН внес в реестр запрещенной информации 15 аккаунтов блогеров на Twitch - РИА Новости, 21.04.2023
РКН внес в реестр запрещенной информации 15 аккаунтов блогеров на Twitch
Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 15 материалов об азартных играх и лотереях, размещенных на стриминговой платформе Twitch, заявили РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:57
2023-04-21T19:57
общество
технологии
егор крид
николай лебедев
гусейн гасанов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 15 материалов об азартных играх и лотереях, размещенных на стриминговой платформе Twitch, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в СМИ появилась информация, что в реестр Роскомнадзора внесли аккаунты 15 блогеров, в частности Егора Крида, Николая Лебедева, Гусейна Гасанова и других. Отмечается, что в адрес владельца интернет-сервиса Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления запрещенных материалов. Информацию также направили в Следственный комитет для рассмотрения и принятия мер, предусмотренных законодательством.
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общество, технологии, егор крид, николай лебедев, гусейн гасанов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Общество, Технологии, Егор Крид, Николай Лебедев, Гусейн Гасанов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
РКН внес в реестр запрещенной информации 15 аккаунтов блогеров на Twitch

РКН внес в реестр запрещенной информации 15 материалов об азартных играх на Twitch

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 15 материалов об азартных играх и лотереях, размещенных на стриминговой платформе Twitch, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что в реестр Роскомнадзора внесли аккаунты 15 блогеров, в частности Егора Крида, Николая Лебедева, Гусейна Гасанова и других.
«
"На основании решений Федеральной налоговой службы Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации 15 материалов об организации и проведении азартных игр и лотерей, размещенных на стриминговой платформе Twitch", - говорится в ответе на запрос агентства.
Отмечается, что в адрес владельца интернет-сервиса Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления запрещенных материалов. Информацию также направили в Следственный комитет для рассмотрения и принятия мер, предусмотренных законодательством.
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ОбществоТехнологииЕгор КридНиколай ЛебедевГусейн ГасановФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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