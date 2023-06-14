https://ria.ru/20230614/kosmos-1878028411.html
Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса
Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса - РИА Новости, 14.06.2023
Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как несется боевое дежурство на новом объекте системы контроля космического пространства, во время поездки в войска... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:23
2023-06-14T13:23
2023-06-14T13:23
безопасность
космос - риа наука
россия
сергей шойгу
александр головко
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как несется боевое дежурство на новом объекте системы контроля космического пространства, во время поездки в войска Западного военного округа, сообщило в среду Минобороны РФ. "Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа. Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко доложил министру обороны РФ технические и функциональные характеристики, а также перспективы дальнейшего развития нового объекта", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230405/sputniki-1863302252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, россия, сергей шойгу, александр головко
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Шойгу, Александр Головко
Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса
Шойгу проверил, как несется боевое дежурство на новом объекте системы контроля космоса ЗВО