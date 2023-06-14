https://ria.ru/20230614/kosmos-1878028411.html

Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса

Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса - РИА Новости, 14.06.2023

Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как несется боевое дежурство на новом объекте системы контроля космического пространства, во время поездки в войска... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:23

2023-06-14T13:23

2023-06-14T13:23

безопасность

космос - риа наука

россия

сергей шойгу

александр головко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845453218_0:13:3105:1760_1920x0_80_0_0_9016dbc69cb6ebc8ec136d260c0bada0.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как несется боевое дежурство на новом объекте системы контроля космического пространства, во время поездки в войска Западного военного округа, сообщило в среду Минобороны РФ. "Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа. Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко доложил министру обороны РФ технические и функциональные характеристики, а также перспективы дальнейшего развития нового объекта", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230405/sputniki-1863302252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, космос - риа наука, россия, сергей шойгу, александр головко