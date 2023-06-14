https://ria.ru/20230614/kosmos-1877920175.html

"Росконгресс" объявил о создании Россией и ОАЭ условий для работы в космосе

"Росконгресс" объявил о создании Россией и ОАЭ условий для работы в космосе - РИА Новости, 14.06.2023

"Росконгресс" объявил о создании Россией и ОАЭ условий для работы в космосе

Россия и Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космической сфере, говорится в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:33

2023-06-14T00:33

2023-06-14T00:33

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космической сфере, говорится в докладе "Россия и ОАЭ: Пути технологического взаимодействия", подготовленном экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ, где ОАЭ является страной–гостем. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "На данный момент существуют все необходимые условия для реализации совместных проектов в космической отрасли. Российская Федерация обладает уникальным опытом в сфере пилотируемой космонавтики, производства ракетоносителей и запуска спутников, а также космической инфраструктурой, в том числе космодромами. Это является точкой роста для взаимодействия с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые заинтересованы в развитии международных космических программ, инвестировании проектов, проведении совместных НИОКР, а также производстве спутников", – сообщили в "Росконгрессе". Космическая программа ОАЭ была инициирована в 2006 году, когда был создан Эмиратский институт передовой науки и технологий (EIAST), направленный на изучение, развитие и реализацию новых космических технологий. За 17 лет стране удалось реализовать несколько проектов, а также отправить на Международную космическую станцию двух космонавтов, одного из них на российском корабле МС-15. ОАЭ были реализованы несколько космических миссий, а в 2021 году ОАЭ стали пятой страной в мире, чей космический аппарат достиг Марса. В 2021 году Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области спутниковой навигации, мониторинга космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создания космической техники, пилотируемой космонавтики и научных исследований в космическом пространстве. Кроме того, институт медико-биологических проблем РАН, основным направлением которого является изучение специальных медицинских аспектов обеспечения полетов, в прошлом году провел эксперимент SIRIUS-2021, в котором принял участие гражданин ОАЭ – космонавт-испытатель Салех Омар Аль Амери. Эксперимент был направлен на имитацию работы реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны. "Подобные эксперименты важны для космической программы ОАЭ, так как помогают оценить и отработать технологии освоения космического пространства, а также усовершенствовать аспекты медико-биологического обеспечения, необходимые для дальних полетов в космос", – отметили в "Росконгрессе". Сотрудничество двух стран продолжилось и в текущем году: в феврале ОАЭ посетил генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов для обсуждения перспектив российско-эмиратского сотрудничества в космической сфере. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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оаэ, россия, марс, юрий борисов (роскосмос), российская академия наук, роскосмос