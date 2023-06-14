https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878168245.html

Балицкий рассказал о начале контрнаступления ВСУ

Балицкий рассказал о начале контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023

Балицкий рассказал о начале контрнаступления ВСУ

ВСУ в начале наступления показали неэффективность и несут большие потери в личном составе и бронетехнике, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:11

2023-06-14T20:11

2023-06-14T23:27

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

киев

вооруженные силы украины

сергей шойгу

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. ВСУ в начале наступления показали неэффективность и несут большие потери в личном составе и бронетехнике, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях ПМЭФ-2023."Из Степногорска на Васильевском направлении вышла первая колонна порядка ста танков, дошли до нас 26. По ним очень хорошо отработала авиация, артиллерия. Плюс противник показал самые худшие свои стороны: абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе. Поэтому до Васильевского направления дошли 26 из ста, где их отработала первая линия обороны. <...> Начали они очень некачественно и неэффективно, и это нас очень порадовало", — отметил собеседник агентства.Система радиоэлектронной борьбы позволила справиться с атакой беспилотников при контрнаступлении противника, указал врио главы региона. В итоге ВСУ не продвинулись даже в серой зоне на Запорожском направлении, в том числе благодаря строительству серьезных укреплений российскими военными."Сейчас у нас на Малых Щербаках — в принципе, это серая зона — враг не продвинулся ни на шаг", — подчеркнул Балицкий.По его словам, Киев начал обстрелы и организовал первую атаку в ночь на 5 июня. Сейчас многие украинские военные отказываются идти в бой, их мотивация невысокая. "Мы слышали их радиообмены. Мы на их частотах тоже работаем. Очень неубедительно, очень нерешительно вели себя, не хотели идти в наступление, вплоть до слез. Там была ситуация, когда не хотят люди наступать, понимая, что им достанется сейчас. Мотивация у противника невысокая на сегодня", — добавил врио губернатора.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы. Накануне президент Владимир Путин подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление продолжается с 4 июня, ВСУ используют специально подготовленные резервы и атакуют по четырем направлениям, но ни на одном из участков успеха не имеют.Глава государства уточнил, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878041378.html

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запорожская область, евгений балицкий, безопасность, киев, вооруженные силы украины, сергей шойгу, владимир путин, россия