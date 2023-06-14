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Балицкий рассказал о начале контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:11 14.06.2023 (обновлено: 23:27 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878168245.html
Балицкий рассказал о начале контрнаступления ВСУ
Балицкий рассказал о начале контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
Балицкий рассказал о начале контрнаступления ВСУ
ВСУ в начале наступления показали неэффективность и несут большие потери в личном составе и бронетехнике, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:11
2023-06-14T23:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
киев
вооруженные силы украины
сергей шойгу
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. ВСУ в начале наступления показали неэффективность и несут большие потери в личном составе и бронетехнике, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях ПМЭФ-2023.&quot;Из Степногорска на Васильевском направлении вышла первая колонна порядка ста танков, дошли до нас 26. По ним очень хорошо отработала авиация, артиллерия. Плюс противник показал самые худшие свои стороны: абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе. Поэтому до Васильевского направления дошли 26 из ста, где их отработала первая линия обороны. &lt;...&gt; Начали они очень некачественно и неэффективно, и это нас очень порадовало&quot;, — отметил собеседник агентства.Система радиоэлектронной борьбы позволила справиться с атакой беспилотников при контрнаступлении противника, указал врио главы региона. В итоге ВСУ не продвинулись даже в серой зоне на Запорожском направлении, в том числе благодаря строительству серьезных укреплений российскими военными."Сейчас у нас на Малых Щербаках — в принципе, это серая зона — враг не продвинулся ни на шаг", — подчеркнул Балицкий.По его словам, Киев начал обстрелы и организовал первую атаку в ночь на 5 июня. Сейчас многие украинские военные отказываются идти в бой, их мотивация невысокая. &quot;Мы слышали их радиообмены. Мы на их частотах тоже работаем. Очень неубедительно, очень нерешительно вели себя, не хотели идти в наступление, вплоть до слез. Там была ситуация, когда не хотят люди наступать, понимая, что им достанется сейчас. Мотивация у противника невысокая на сегодня&quot;, — добавил врио губернатора.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы. Накануне президент Владимир Путин подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление продолжается с 4 июня, ВСУ используют специально подготовленные резервы и атакуют по четырем направлениям, но ни на одном из участков успеха не имеют.Глава государства уточнил, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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запорожская область, евгений балицкий, безопасность, киев, вооруженные силы украины, сергей шойгу, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Безопасность, Киев, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия
Балицкий рассказал о начале контрнаступления ВСУ

Врио главы Запорожской области Балицкий назвал начало контрнаступления ВСУ неэффективным

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. ВСУ в начале наступления показали неэффективность и несут большие потери в личном составе и бронетехнике, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях ПМЭФ-2023.
«

"Из Степногорска на Васильевском направлении вышла первая колонна порядка ста танков, дошли до нас 26. По ним очень хорошо отработала авиация, артиллерия. Плюс противник показал самые худшие свои стороны: абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе. Поэтому до Васильевского направления дошли 26 из ста, где их отработала первая линия обороны. <...> Начали они очень некачественно и неэффективно, и это нас очень порадовало", — отметил собеседник агентства.

Система радиоэлектронной борьбы позволила справиться с атакой беспилотников при контрнаступлении противника, указал врио главы региона. В итоге ВСУ не продвинулись даже в серой зоне на Запорожском направлении, в том числе благодаря строительству серьезных укреплений российскими военными.
"Сейчас у нас на Малых Щербаках — в принципе, это серая зона — враг не продвинулся ни на шаг", — подчеркнул Балицкий.
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По его словам, Киев начал обстрелы и организовал первую атаку в ночь на 5 июня. Сейчас многие украинские военные отказываются идти в бой, их мотивация невысокая.
«

"Мы слышали их радиообмены. Мы на их частотах тоже работаем. Очень неубедительно, очень нерешительно вели себя, не хотели идти в наступление, вплоть до слез. Там была ситуация, когда не хотят люди наступать, понимая, что им достанется сейчас. Мотивация у противника невысокая на сегодня", — добавил врио губернатора.

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы. Накануне президент Владимир Путин подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление продолжается с 4 июня, ВСУ используют специально подготовленные резервы и атакуют по четырем направлениям, но ни на одном из участков успеха не имеют.
Глава государства уточнил, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийБезопасностьКиевВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуВладимир ПутинРоссия
 
 
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