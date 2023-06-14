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В Москве пройдет международная конференция о трендах цифровизации медицины - РИА Новости, 14.06.2023
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22:16 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/konferentsiya-1878183725.html
В Москве пройдет международная конференция о трендах цифровизации медицины
В Москве пройдет международная конференция о трендах цифровизации медицины - РИА Новости, 14.06.2023
В Москве пройдет международная конференция о трендах цифровизации медицины
Международная конференция "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении" пройдет в Москве 19 июня, в рамках мероприятия представители 13 стран... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T22:16
2023-06-14T22:16
общество
москва
россия
китай
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Международная конференция "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении" пройдет в Москве 19 июня, в рамках мероприятия представители 13 стран обсудят тренды цифровых технологий в здравоохранении, сообщили РИА Новости организаторы конференции. "Девятнадцатого июня в Москве пройдет международная конференция "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении". Ученые из 13 стран мира представят свои новейшие разработки в области интеграции современной медицины в цифровое общество", - говорится в сообщении. Отмечается, что автор идеи проведения конференции и ее организатор - Городская клиническая больница №67 им. Л. А. Ворохобова. Конференция организована при поддержке правительства Москвы, департамента здравоохранения Москвы, компании "Mindray Russia", кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им А. И. Евдокимова, кафедры акушерства, гинекологии и перинатальной медицины Сеченовского университета. "Когда мы начали приглашать участников, то поняли, что не ошиблись в своих ощущениях - конференция вызвала огромный интерес, как у наших российских коллег, так и у представителей зарубежного медицинского сообщества. В итоговую программу конференции мы включили самые яркие и интересные выступления экспертов из 13 стран мира: России, Китая, Сербии, Катара, Египта, Уругвая, Ливана, ЮАР, Италии, Франции, Германии, Австрии, Ирана", - рассказал главный врач ГКБ им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода. Он отметил, что спикеры конференции представят ключевые цифровые тренды в области современного здравоохранения - искусственный интеллект, телемедицина, цифровые информационные системы, алгоритмы применения баз больших данных, сервисы поддержки пациентов, цифровые помощники врачей, сервисы поддержки пациентов. Добавляется, что главные российские достижения в области цифровой медицины на конференции представят эксперты департамента здравоохранения Москвы, Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург), Казанской государственной медицинской академии, Кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им А. И. Евдокимова, Национального медико-хирургический Центра имени Н.И. Пирогова.
https://ria.ru/20230614/pomosch-1878131638.html
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общество, москва, россия, китай, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
Общество, Москва, Россия, Китай, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова
В Москве пройдет международная конференция о трендах цифровизации медицины

В Москве 19 июня пройдет международная конференция о трендах цифровизации медицины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители выставки с образцами высокотехнологичной медицинское продукции
Посетители выставки с образцами высокотехнологичной медицинское продукции - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители выставки с образцами высокотехнологичной медицинское продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Международная конференция "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении" пройдет в Москве 19 июня, в рамках мероприятия представители 13 стран обсудят тренды цифровых технологий в здравоохранении, сообщили РИА Новости организаторы конференции.
"Девятнадцатого июня в Москве пройдет международная конференция "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении". Ученые из 13 стран мира представят свои новейшие разработки в области интеграции современной медицины в цифровое общество", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что автор идеи проведения конференции и ее организатор - Городская клиническая больница №67 им. Л. А. Ворохобова. Конференция организована при поддержке правительства Москвы, департамента здравоохранения Москвы, компании "Mindray Russia", кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им А. И. Евдокимова, кафедры акушерства, гинекологии и перинатальной медицины Сеченовского университета.
"Когда мы начали приглашать участников, то поняли, что не ошиблись в своих ощущениях - конференция вызвала огромный интерес, как у наших российских коллег, так и у представителей зарубежного медицинского сообщества. В итоговую программу конференции мы включили самые яркие и интересные выступления экспертов из 13 стран мира: России, Китая, Сербии, Катара, Египта, Уругвая, Ливана, ЮАР, Италии, Франции, Германии, Австрии, Ирана", - рассказал главный врач ГКБ им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.
Он отметил, что спикеры конференции представят ключевые цифровые тренды в области современного здравоохранения - искусственный интеллект, телемедицина, цифровые информационные системы, алгоритмы применения баз больших данных, сервисы поддержки пациентов, цифровые помощники врачей, сервисы поддержки пациентов.
Добавляется, что главные российские достижения в области цифровой медицины на конференции представят эксперты департамента здравоохранения Москвы, Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург), Казанской государственной медицинской академии, Кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им А. И. Евдокимова, Национального медико-хирургический Центра имени Н.И. Пирогова.
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