https://ria.ru/20230614/kompanii-1877930925.html

Число IT-компаний в России за три года выросло почти на 13 процентов

Число IT-компаний в России за три года выросло почти на 13 процентов - РИА Новости, 14.06.2023

Число IT-компаний в России за три года выросло почти на 13 процентов

Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года выросло на 12,7% до 200,7 тысячи организаций, почти четверть из них пришлась на столицу, подсчитали... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T04:57

2023-06-14T04:57

2023-06-14T04:57

россия

москва

санкт-петербург

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850044987_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_c5e55faaf38e42075d0f5e34610ae948.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года выросло на 12,7% до 200,7 тысячи организаций, почти четверть из них пришлась на столицу, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". "Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года увеличилось на 12,7% - с 178 170 по 200 740 организаций", - говорится в исследовании. Отмечается, что всего за это время было зарегистрировано 111 602 организации. При этом ликвидаций за рассматриваемый период существенно меньше - 89 494. Лидером по числу IT-компаний является Москва, где в мае 2023 года аналитики насчитали 47 391 организацию. В пятерку лидеров также входят Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. При этом меньше всего IT-компаний в Херсонской области: в 2023 году там действует всего 2 организации. Регионом-лидером по приросту числа IT-компаний стала Луганская Народная Республика. Прирост с 2021 по 2023 год составил 1450%: с 4 до 62 организаций. При этом также есть регионы, где с каждым годом IT-компаний становится меньше: Байконур, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Крым и Белгородская область. "Поддержка от государства в виде нулевой ставки налога на прибыль, пониженных страховых взносов и льготных кредитов для компаний и их работников стали одними из ключевых факторов, способствовавших росту рынка IT... Благодаря санкциям, которые оказались крайне негативными для некоторых отраслей экономики, создание программного обеспечения, напротив, получило позитивный толчок, подстегнув спрос на отечественные аналоги. Высокая маржинальность, льготы для IT-сектора и спрос на отечественное программное обеспечение стали катализаторами роста рынка", - прокомментировал эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев.

https://ria.ru/20230614/kiberbezopasnost-1877930664.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, экономика