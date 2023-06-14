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Число IT-компаний в России за три года выросло почти на 13 процентов - РИА Новости, 14.06.2023
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04:57 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/kompanii-1877930925.html
Число IT-компаний в России за три года выросло почти на 13 процентов
Число IT-компаний в России за три года выросло почти на 13 процентов - РИА Новости, 14.06.2023
Число IT-компаний в России за три года выросло почти на 13 процентов
Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года выросло на 12,7% до 200,7 тысячи организаций, почти четверть из них пришлась на столицу, подсчитали... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:57
2023-06-14T04:57
россия
москва
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года выросло на 12,7% до 200,7 тысячи организаций, почти четверть из них пришлась на столицу, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". "Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года увеличилось на 12,7% - с 178 170 по 200 740 организаций", - говорится в исследовании. Отмечается, что всего за это время было зарегистрировано 111 602 организации. При этом ликвидаций за рассматриваемый период существенно меньше - 89 494. Лидером по числу IT-компаний является Москва, где в мае 2023 года аналитики насчитали 47 391 организацию. В пятерку лидеров также входят Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. При этом меньше всего IT-компаний в Херсонской области: в 2023 году там действует всего 2 организации. Регионом-лидером по приросту числа IT-компаний стала Луганская Народная Республика. Прирост с 2021 по 2023 год составил 1450%: с 4 до 62 организаций. При этом также есть регионы, где с каждым годом IT-компаний становится меньше: Байконур, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Крым и Белгородская область. "Поддержка от государства в виде нулевой ставки налога на прибыль, пониженных страховых взносов и льготных кредитов для компаний и их работников стали одними из ключевых факторов, способствовавших росту рынка IT... Благодаря санкциям, которые оказались крайне негативными для некоторых отраслей экономики, создание программного обеспечения, напротив, получило позитивный толчок, подстегнув спрос на отечественные аналоги. Высокая маржинальность, льготы для IT-сектора и спрос на отечественное программное обеспечение стали катализаторами роста рынка", - прокомментировал эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев.
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россия, москва, санкт-петербург, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Экономика
Число IT-компаний в России за три года выросло почти на 13 процентов

"Контур.Фокус": число IT-компаний в России с 2020 по 2023 год выросло на 12,7 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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IT-специалист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года выросло на 12,7% до 200,7 тысячи организаций, почти четверть из них пришлась на столицу, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус".
«
"Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года увеличилось на 12,7% - с 178 170 по 200 740 организаций", - говорится в исследовании.
Отмечается, что всего за это время было зарегистрировано 111 602 организации. При этом ликвидаций за рассматриваемый период существенно меньше - 89 494.
Лидером по числу IT-компаний является Москва, где в мае 2023 года аналитики насчитали 47 391 организацию. В пятерку лидеров также входят Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. При этом меньше всего IT-компаний в Херсонской области: в 2023 году там действует всего 2 организации.
Регионом-лидером по приросту числа IT-компаний стала Луганская Народная Республика. Прирост с 2021 по 2023 год составил 1450%: с 4 до 62 организаций. При этом также есть регионы, где с каждым годом IT-компаний становится меньше: Байконур, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Крым и Белгородская область.
"Поддержка от государства в виде нулевой ставки налога на прибыль, пониженных страховых взносов и льготных кредитов для компаний и их работников стали одними из ключевых факторов, способствовавших росту рынка IT... Благодаря санкциям, которые оказались крайне негативными для некоторых отраслей экономики, создание программного обеспечения, напротив, получило позитивный толчок, подстегнув спрос на отечественные аналоги. Высокая маржинальность, льготы для IT-сектора и спрос на отечественное программное обеспечение стали катализаторами роста рынка", - прокомментировал эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев.
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