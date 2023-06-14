https://ria.ru/20230614/kino-1877970799.html
Названа дата российской премьеры нового фильма с Джонни Деппом
Названа дата российской премьеры нового фильма с Джонни Деппом - РИА Новости, 14.06.2023
Названа дата российской премьеры нового фильма с Джонни Деппом
Фильм "Жанна Дюбарри" выйдет в российский прокат 20 июля, сообщила пресс-служба проекта. В главной роли Джонни Депп. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:32
2023-06-14T18:32
2023-06-14T18:32
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Фильм "Жанна Дюбарри" выйдет в российский прокат 20 июля, сообщила пресс-служба проекта. В главной роли Джонни Депп.Звезда Голливуда сыграл короля Людовика XV. Рассказывается в ленте о романе монарха и его фаворитки Жанны Дюбарри. Последняя происходила из бедной семьи. И отношения короля с ней осудили во дворе."Как вы можете себе представить, такие предложения поступают не каждый день! Никогда бы не подумал, что кто-то когда-либо пригласит меня, американца до мозга костей, на роль короля Франции", — отметил Джонни Депп."Жанна Дюбарри" – первый фильм с участием актера после трехлетнего перерыва и продолжительного судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд.Режиссер и исполнительница главной женской роли – Майвенн Ле Беско. В фильме также снялся Пьер Ришар. Легенда французского кинематографа воплотил образ герцога де Ришелье. "Жанна Дюбарри" – это картина совместного производства французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival Foundation, IN.2 Film, France Televisions, а также российской кинокомпании Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным и онлайн-кинотеатра Okko в статусе дистрибьютора прав в digital-среде на территории РФ и СНГ", – подчеркнули в пресс-релизе.Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, где она сорвала семиминутные овации.
https://ria.ru/20230601/kino-1875533355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джонни депп, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , Знаменитости, звезды
Названа дата российской премьеры нового фильма с Джонни Деппом
Фильм "Жанна Дюбарри" выйдет в российский прокат в июле
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Фильм "Жанна Дюбарри" выйдет в российский прокат 20 июля, сообщила пресс-служба проекта. В главной роли Джонни Депп.
Звезда Голливуда сыграл короля Людовика XV. Рассказывается в ленте о романе монарха и его фаворитки Жанны Дюбарри. Последняя происходила из бедной семьи. И отношения короля с ней осудили во дворе.
«
"Как вы можете себе представить, такие предложения поступают не каждый день! Никогда бы не подумал, что кто-то когда-либо пригласит меня, американца до мозга костей, на роль короля Франции", — отметил Джонни Депп.
"Жанна Дюбарри" – первый фильм с участием актера после трехлетнего перерыва и продолжительного судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд.
Режиссер и исполнительница главной женской роли – Майвенн Ле Беско. В фильме также снялся Пьер Ришар. Легенда французского кинематографа воплотил образ герцога де Ришелье.
"Жанна Дюбарри" – это картина совместного производства французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival Foundation, IN.2 Film, France Televisions, а также российской кинокомпании Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным и онлайн-кинотеатра Okko в статусе дистрибьютора прав в digital-среде на территории РФ и СНГ", – подчеркнули в пресс-релизе.
Премьера ленты состоялась
на Каннском кинофестивале, где она сорвала семиминутные овации.
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