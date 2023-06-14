https://ria.ru/20230614/kino-1877970799.html

Названа дата российской премьеры нового фильма с Джонни Деппом

Названа дата российской премьеры нового фильма с Джонни Деппом - РИА Новости, 14.06.2023

Названа дата российской премьеры нового фильма с Джонни Деппом

Фильм "Жанна Дюбарри" выйдет в российский прокат 20 июля, сообщила пресс-служба проекта. В главной роли Джонни Депп. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:32

2023-06-14T18:32

2023-06-14T18:32

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Фильм "Жанна Дюбарри" выйдет в российский прокат 20 июля, сообщила пресс-служба проекта. В главной роли Джонни Депп.Звезда Голливуда сыграл короля Людовика XV. Рассказывается в ленте о романе монарха и его фаворитки Жанны Дюбарри. Последняя происходила из бедной семьи. И отношения короля с ней осудили во дворе."Как вы можете себе представить, такие предложения поступают не каждый день! Никогда бы не подумал, что кто-то когда-либо пригласит меня, американца до мозга костей, на роль короля Франции", — отметил Джонни Депп."Жанна Дюбарри" – первый фильм с участием актера после трехлетнего перерыва и продолжительного судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд.Режиссер и исполнительница главной женской роли – Майвенн Ле Беско. В фильме также снялся Пьер Ришар. Легенда французского кинематографа воплотил образ герцога де Ришелье. "Жанна Дюбарри" – это картина совместного производства французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival Foundation, IN.2 Film, France Televisions, а также российской кинокомпании Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным и онлайн-кинотеатра Okko в статусе дистрибьютора прав в digital-среде на территории РФ и СНГ", – подчеркнули в пресс-релизе.Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, где она сорвала семиминутные овации.

https://ria.ru/20230601/kino-1875533355.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джонни депп, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , знаменитости, звезды