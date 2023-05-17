https://ria.ru/20230517/festival-1872322436.html
Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах
Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах - РИА Новости, 17.05.2023
Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах
Фильм "Жанна Дюбарри" собрал семиминутные овации в Каннах, пишет People. Лента Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в главной роли открывала фестиваль. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:14
2023-05-17T11:14
2023-05-17T11:14
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Фильм "Жанна Дюбарри" собрал семиминутные овации в Каннах, пишет People. Лента Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в главной роли открывала фестиваль. Судя по ролику, опубликованному на странице в Twitter, реакция зрителей растрогала актера. На кадрах он аплодирует вместе с залом и вытирает глаза, словно прослезился. В "Жанне Дюбарри" Депп сыграл Людовика XV. Роль стала для него первой за три года после длительных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Премьера в Каннах состоялась почти через год после завершения скандального суда звезды Голливуда и его бывшей возлюбленной. "Жанна Дюбари" выйдет в российский прокат. Точную дату релиза ленты пока не объявляли.
https://ria.ru/20230516/festival-1872239767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джонни депп, каннский кинофестиваль, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Каннский кинофестиваль, Знаменитости, звезды
Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах
Фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах