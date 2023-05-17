https://ria.ru/20230517/festival-1872322436.html

Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах

Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах - РИА Новости, 17.05.2023

Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах

Фильм "Жанна Дюбарри" собрал семиминутные овации в Каннах, пишет People. Лента Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в главной роли открывала фестиваль. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:14

2023-05-17T11:14

2023-05-17T11:14

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Фильм "Жанна Дюбарри" собрал семиминутные овации в Каннах, пишет People. Лента Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в главной роли открывала фестиваль. Судя по ролику, опубликованному на странице в Twitter, реакция зрителей растрогала актера. На кадрах он аплодирует вместе с залом и вытирает глаза, словно прослезился. В "Жанне Дюбарри" Депп сыграл Людовика XV. Роль стала для него первой за три года после длительных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Премьера в Каннах состоялась почти через год после завершения скандального суда звезды Голливуда и его бывшей возлюбленной. "Жанна Дюбари" выйдет в российский прокат. Точную дату релиза ленты пока не объявляли.

https://ria.ru/20230516/festival-1872239767.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джонни депп, каннский кинофестиваль, знаменитости, звезды