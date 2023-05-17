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Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах - РИА Новости, 17.05.2023
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Культура
 
11:14 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/festival-1872322436.html
Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах
Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах - РИА Новости, 17.05.2023
Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах
Фильм "Жанна Дюбарри" собрал семиминутные овации в Каннах, пишет People. Лента Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в главной роли открывала фестиваль. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:14
2023-05-17T11:14
культура
новости культуры
джонни депп
каннский кинофестиваль
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Фильм "Жанна Дюбарри" собрал семиминутные овации в Каннах, пишет People. Лента Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в главной роли открывала фестиваль. Судя по ролику, опубликованному на странице в Twitter, реакция зрителей растрогала актера. На кадрах он аплодирует вместе с залом и вытирает глаза, словно прослезился. В "Жанне Дюбарри" Депп сыграл Людовика XV. Роль стала для него первой за три года после длительных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Премьера в Каннах состоялась почти через год после завершения скандального суда звезды Голливуда и его бывшей возлюбленной. "Жанна Дюбари" выйдет в российский прокат. Точную дату релиза ленты пока не объявляли.
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новости культуры, джонни депп, каннский кинофестиваль, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Каннский кинофестиваль, Знаменитости, звезды
Фильм с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах

Фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом собрал семиминутные овации в Каннах

© France TélévisionКадр из фильма "Жанна Дюбарри"
Кадр из фильма Жанна Дюбарри
© France Télévision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Фильм "Жанна Дюбарри" собрал семиминутные овации в Каннах, пишет People. Лента Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в главной роли открывала фестиваль.
Судя по ролику, опубликованному на странице в Twitter, реакция зрителей растрогала актера. На кадрах он аплодирует вместе с залом и вытирает глаза, словно прослезился.
В "Жанне Дюбарри" Депп сыграл Людовика XV. Роль стала для него первой за три года после длительных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Премьера в Каннах состоялась почти через год после завершения скандального суда звезды Голливуда и его бывшей возлюбленной.
"Жанна Дюбари" выйдет в российский прокат. Точную дату релиза ленты пока не объявляли.
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