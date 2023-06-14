https://ria.ru/20230614/kaliningrad-1878092227.html

Алиханов оценил ущерб Калининграда от запрета транзита через Литву

Алиханов оценил ущерб Калининграда от запрета транзита через Литву - РИА Новости, 14.06.2023

Алиханов оценил ущерб Калининграда от запрета транзита через Литву

Ущерб Калининградской области после запрета транзита через Литву составляет 900-980 миллионов рублей в месяц, заявил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Антон... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:08

2023-06-14T16:08

2023-06-14T16:08

пмэф-2023

экономика

литва

калининград

калининградская область

антон алиханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ущерб Калининградской области после запрета транзита через Литву составляет 900-980 миллионов рублей в месяц, заявил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Антон Алиханов. "Оценки наших ежемесячных потерь 900-980 миллионов рублей допрасходов, которые мы несём в связи с этими действиями (запрета транзита через Литву - ред.)", - заявил Алиханов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

литва

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, литва, калининград, калининградская область, антон алиханов