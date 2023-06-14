https://ria.ru/20230614/indoneziya-1877957683.html
Посол России в Индонезии посоветовала лучшие места для отдыха
Посол России в Индонезии посоветовала лучшие места для отдыха - РИА Новости, 14.06.2023
Посол России в Индонезии посоветовала лучшие места для отдыха
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 о самых красивых местах Индонезии, где она советует побывать... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:05
2023-06-14T10:05
2023-06-14T15:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 о самых красивых местах Индонезии, где она советует побывать российским туристам. "Прежде чем отправляться в Индонезию, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами пребывания и проверьте, на сколько дней ваша виза. Не нарушайте законы и обычаи, и ваше пребывание в стране будет максимально приятным", - предостерегла Воробьева. "Я также рекомендую не ограничиваться Бали, потому что Индонезия - прекрасная страна, где очень много невероятно красивых мест, которые стоит посетить, а люди здесь - очень доброжелательные и гостеприимные. Лично я была в восторге от Комодских островов, где живут те самые огромные комодские драконы, где потрясающая природа и много наикрасивейших мест, например, город Флорес. Очень красивое озеро есть на Суматре - озеро Тоба. Это самое большое вулканическое озеро в мире, а в его центре находится остров, который больше по площади, чем Сингапур. Там живут батаки - это очень особенный народ, проповедующий христианство", - сообщила она. "На самом деле можно назвать очень много интересных мест. Но если выбирать только три места, которые обязательно сделают ваше путешествие интересным, - это Бали, Флорес и озеро Тоба", - отметила Воробьева. Читайте полный текст интервью Людмилы Воробьевой >>
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новости - туризм, индонезия, россия, бали, людмила воробьева, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Россия, Бали, Людмила Воробьева, В мире
Посол России в Индонезии посоветовала лучшие места для отдыха
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева порекомендовала не ограничиваться Бали