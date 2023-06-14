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Более 1500 проектов НКО победили в конкурсе Фонда президентских грантов - РИА Новости, 14.06.2023
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19:05 14.06.2023 (обновлено: 19:21 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/grant-1878154521.html
Более 1500 проектов НКО победили в конкурсе Фонда президентских грантов
Более 1500 проектов НКО победили в конкурсе Фонда президентских грантов - РИА Новости, 14.06.2023
Более 1500 проектов НКО победили в конкурсе Фонда президентских грантов
Более 1,5 тысячи проектов некоммерческих организаций победили во втором конкурсе Фонда президентских грантов, заявил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:05
2023-06-14T19:21
общество
херсонская область
россия
сергей кириенко
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи проектов некоммерческих организаций победили во втором конкурсе Фонда президентских грантов, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У нас сейчас победителей 1504 - это во втором конкурсе", - сказал Кириенко на пресс-подходе после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Как сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов, всего было подано 11 379 проектов из 88 регионов страны, кроме Херсонской области. Отмечается, что победившие инициативы могут стартовать уже с 1 июля. "Впервые в этом конкурсе были повышены проходные баллы сразу во всех группах проектов (с 62 до 63 баллов для заявок с запросом до 1 миллиона рублей; с 66 до 68 баллов – от 1 до 5 миллионов рублей; с 69 до 70 баллов – от 5 до 15 миллионов рублей; с 70 до 71 балла – свыше 15 миллионов рублей)", - уточнили в пресс-службе. Также самыми популярными грантовыми направлениями в этом конкурсе стали: "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" – 309 инициатив на 586 миллионов рублей, "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" – 301 проект на 755 миллионов рублей. Замыкает тройку направление, ранее не входившее в число лидеров, – "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" – 211 проектов на 509 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе.
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общество, херсонская область , россия, сергей кириенко, фонд президентских грантов
Общество, Херсонская область , Россия, Сергей Кириенко, Фонд президентских грантов
Более 1500 проектов НКО победили в конкурсе Фонда президентских грантов

Кириенко: 1504 проекта НКО победили во втором конкурсе Фонда президентских грантов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРабота благотворительного проекта при поддержке Фонда президентских грантов
Работа благотворительного проекта при поддержке Фонда президентских грантов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Работа благотворительного проекта при поддержке Фонда президентских грантов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи проектов некоммерческих организаций победили во втором конкурсе Фонда президентских грантов, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас сейчас победителей 1504 - это во втором конкурсе", - сказал Кириенко на пресс-подходе после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.
Как сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов, всего было подано 11 379 проектов из 88 регионов страны, кроме Херсонской области. Отмечается, что победившие инициативы могут стартовать уже с 1 июля.
"Впервые в этом конкурсе были повышены проходные баллы сразу во всех группах проектов (с 62 до 63 баллов для заявок с запросом до 1 миллиона рублей; с 66 до 68 баллов – от 1 до 5 миллионов рублей; с 69 до 70 баллов – от 5 до 15 миллионов рублей; с 70 до 71 балла – свыше 15 миллионов рублей)", - уточнили в пресс-службе.
Также самыми популярными грантовыми направлениями в этом конкурсе стали: "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" – 309 инициатив на 586 миллионов рублей, "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" – 301 проект на 755 миллионов рублей. Замыкает тройку направление, ранее не входившее в число лидеров, – "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" – 211 проектов на 509 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе.
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ОбществоХерсонская областьРоссияСергей КириенкоФонд президентских грантов
 
 
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