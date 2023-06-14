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"Справедливая помощь Доктора Лизы" получила грант на 39 миллионов рублей - РИА Новости, 14.06.2023
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18:58 14.06.2023
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"Справедливая помощь Доктора Лизы" получила грант на 39 миллионов рублей
"Справедливая помощь Доктора Лизы" получила грант на 39 миллионов рублей - РИА Новости, 14.06.2023
"Справедливая помощь Доктора Лизы" получила грант на 39 миллионов рублей
Благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" получил грант в 39 миллионов рублей от Фонда президентских грантов, сообщил первый... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:58
2023-06-14T18:58
общество
россия
сергей кириенко
владимир путин
справедливая помощь доктора лизы
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" получил грант в 39 миллионов рублей от Фонда президентских грантов, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Один из самых больших грантов получает благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" - 39 миллионов рублей на деятельность по оказанию медицинской и гуманитарной помощи детям и взрослым из освобождённых регионов Российской Федерации", - сказал Кириенко на пресс-подходе после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин вручил госпремию руководителю организации Ольге Демичевой. Как следует из справочной информации от Фонда президентских грантов, самый маленький грант в 85 тысяч рублей был выдан проекту "Экососедство" от Вологодской районной общественной организации территориального общественного самоуправления "Майский квартал" Майского сельского поселения.
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общество, россия, сергей кириенко, владимир путин, справедливая помощь доктора лизы, фонд президентских грантов
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Справедливая помощь Доктора Лизы, Фонд президентских грантов
"Справедливая помощь Доктора Лизы" получила грант на 39 миллионов рублей

Кириенко: "Справедливая помощь Доктора Лизы" получила грант на 39 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик
Эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" получил грант в 39 миллионов рублей от Фонда президентских грантов, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Один из самых больших грантов получает благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" - 39 миллионов рублей на деятельность по оказанию медицинской и гуманитарной помощи детям и взрослым из освобождённых регионов Российской Федерации", - сказал Кириенко на пресс-подходе после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.
Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин вручил госпремию руководителю организации Ольге Демичевой.
Как следует из справочной информации от Фонда президентских грантов, самый маленький грант в 85 тысяч рублей был выдан проекту "Экососедство" от Вологодской районной общественной организации территориального общественного самоуправления "Майский квартал" Майского сельского поселения.
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ОбществоРоссияСергей КириенкоВладимир ПутинСправедливая помощь Доктора ЛизыФонд президентских грантов
 
 
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