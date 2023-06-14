https://ria.ru/20230614/gosduma-1877919156.html

Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола

Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола - РИА Новости, 14.06.2023

Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола

Госдума рассмотрит на пленарном заседании законопроект о запрете смены пола. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:16

2023-06-14T00:16

2023-06-14T00:16

петр толстой

вячеслав володин

николай коломейцев

госдума рф

кпрф

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума рассмотрит на пленарном заседании законопроект о запрете смены пола. В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев". Толстой добавил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей. По словам парламентария, "медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично". Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции с учетом предложений депутатов и внести ее в Госдуму. В начале одного из пленарных заседаний Думы спикер ГД подчеркнул, что в этих случаях "не идет речи даже об операции". Володин отмечал, что ситуация, когда частные клиники "за 30 - 60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима. Первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев добавил, что "закон должен быть прямого действия". При этом, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (НЛ), который курирует работу по подготовке законопроекта, добавил, что изменение пола - это "психическое нарушение". Депутат ГД Михаил Делягин (СРЗП) отметил, что человек после хирургической смены пола живет "до 45 лет максимум". В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Законом распространяется ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете, составит до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать. Также был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей. Согласно закону, "реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола".

https://ria.ru/20230407/transgender-1863642931.html

https://ria.ru/20230530/operatsii-1874986555.html

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петр толстой, вячеслав володин, николай коломейцев, госдума рф, кпрф, общество