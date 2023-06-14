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Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с новой главой ЦБ Турции - РИА Новости, 14.06.2023
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14:15 14.06.2023 (обновлено: 14:31 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/erdogan-1878044545.html
Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с новой главой ЦБ Турции
Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с новой главой ЦБ Турции - РИА Новости, 14.06.2023
Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с новой главой ЦБ Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "странных атаках" в связи с назначением на пост главы Центробанка страны проработавшей в США Хафизе Гайе Эркан,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:15
2023-06-14T14:31
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
goldman sachs
мехмет шимшек
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "странных атаках" в связи с назначением на пост главы Центробанка страны проработавшей в США Хафизе Гайе Эркан, про которую одна из газет написала, что та есть в списке американской "теневой дипломатии". После своего переизбрания на посту президента Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой". В среду газета Aydınlık обратила внимание на то, что Эркан входит в список из нескольких тысяч членов Совета по международным отношениям США (CFR), который считается "теневым внешнеполитическим ведомством" Вашингтона. "Господин Мехмет (новый глава минфина Турции Мехмет Шимшек) знал госпожу Хафизе и обратился ко мне с этим предложением. Как вы знаете, я верю в кадровое движение. Другими словами, когда я вступаю в должность, я прихожу со своим штабом, то есть я выбираю своих коллег-министров, анализирую их и не останавливаюсь на этом, если есть какие-то разные имена, я провожу исследования по ним и формирую свой кабинет соответствующим образом. При формировании этого кабинета все мои коллеги-министры привели ко мне своих заместителей министров, и после того, как я получил от них этих заместителей министров, я также изучил их: как они себя ведут, что у них есть, чего у них нет", - рассказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Точно так же, по его словам, обстоят дела с кандидатурами на государственные посты, если люди работают за рубежом. "Если они находятся за рубежом, мы выясняем, кто, что и как. Конечно, к сожалению, бывают очень странные атаки. В этих атаках смотришь - о боже, что они выдумывают..." – отметил он. Эрдоган рассказал, что получил информацию об успехах Эркан, в том числе о ее работе в Goldman Sachs. "И мы подумали, что у нас должна быть женщина-руководитель в Центральном банке. Мы сделали этот шаг к лучшему. Конечно, мы сказали ей о своих ожиданиях, и я надеюсь, что благодаря этим шагам и наш министр финансов и управляющий Центрального банка не подведут нас, и я думаю, что мы получим хорошие результаты", - подчеркнул турецкий лидер.
https://ria.ru/20230530/otnosheniya-1875008821.html
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html
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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, goldman sachs, мехмет шимшек
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Goldman Sachs, Мехмет Шимшек
Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с новой главой ЦБ Турции

Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с проработавшей в США главой ЦБ Турции Эркан

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "странных атаках" в связи с назначением на пост главы Центробанка страны проработавшей в США Хафизе Гайе Эркан, про которую одна из газет написала, что та есть в списке американской "теневой дипломатии".
После своего переизбрания на посту президента Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой". В среду газета Aydınlık обратила внимание на то, что Эркан входит в список из нескольких тысяч членов Совета по международным отношениям США (CFR), который считается "теневым внешнеполитическим ведомством" Вашингтона.
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"Господин Мехмет (новый глава минфина Турции Мехмет Шимшек) знал госпожу Хафизе и обратился ко мне с этим предложением. Как вы знаете, я верю в кадровое движение. Другими словами, когда я вступаю в должность, я прихожу со своим штабом, то есть я выбираю своих коллег-министров, анализирую их и не останавливаюсь на этом, если есть какие-то разные имена, я провожу исследования по ним и формирую свой кабинет соответствующим образом. При формировании этого кабинета все мои коллеги-министры привели ко мне своих заместителей министров, и после того, как я получил от них этих заместителей министров, я также изучил их: как они себя ведут, что у них есть, чего у них нет", - рассказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.
Точно так же, по его словам, обстоят дела с кандидатурами на государственные посты, если люди работают за рубежом. "Если они находятся за рубежом, мы выясняем, кто, что и как. Конечно, к сожалению, бывают очень странные атаки. В этих атаках смотришь - о боже, что они выдумывают..." – отметил он.
Эрдоган рассказал, что получил информацию об успехах Эркан, в том числе о ее работе в Goldman Sachs.
«
"И мы подумали, что у нас должна быть женщина-руководитель в Центральном банке. Мы сделали этот шаг к лучшему. Конечно, мы сказали ей о своих ожиданиях, и я надеюсь, что благодаря этим шагам и наш министр финансов и управляющий Центрального банка не подведут нас, и я думаю, что мы получим хорошие результаты", - подчеркнул турецкий лидер.
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