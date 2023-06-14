Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с новой главой ЦБ Турции
Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с проработавшей в США главой ЦБ Турции Эркан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "странных атаках" в связи с назначением на пост главы Центробанка страны проработавшей в США Хафизе Гайе Эркан, про которую одна из газет написала, что та есть в списке американской "теневой дипломатии".
После своего переизбрания на посту президента Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой". В среду газета Aydınlık обратила внимание на то, что Эркан входит в список из нескольких тысяч членов Совета по международным отношениям США (CFR), который считается "теневым внешнеполитическим ведомством" Вашингтона.
"Господин Мехмет (новый глава минфина Турции Мехмет Шимшек) знал госпожу Хафизе и обратился ко мне с этим предложением. Как вы знаете, я верю в кадровое движение. Другими словами, когда я вступаю в должность, я прихожу со своим штабом, то есть я выбираю своих коллег-министров, анализирую их и не останавливаюсь на этом, если есть какие-то разные имена, я провожу исследования по ним и формирую свой кабинет соответствующим образом. При формировании этого кабинета все мои коллеги-министры привели ко мне своих заместителей министров, и после того, как я получил от них этих заместителей министров, я также изучил их: как они себя ведут, что у них есть, чего у них нет", - рассказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.
Точно так же, по его словам, обстоят дела с кандидатурами на государственные посты, если люди работают за рубежом. "Если они находятся за рубежом, мы выясняем, кто, что и как. Конечно, к сожалению, бывают очень странные атаки. В этих атаках смотришь - о боже, что они выдумывают..." – отметил он.
Эрдоган рассказал, что получил информацию об успехах Эркан, в том числе о ее работе в Goldman Sachs.
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"И мы подумали, что у нас должна быть женщина-руководитель в Центральном банке. Мы сделали этот шаг к лучшему. Конечно, мы сказали ей о своих ожиданиях, и я надеюсь, что благодаря этим шагам и наш министр финансов и управляющий Центрального банка не подведут нас, и я думаю, что мы получим хорошие результаты", - подчеркнул турецкий лидер.