https://ria.ru/20230614/erdogan-1878044545.html

Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с новой главой ЦБ Турции

Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с новой главой ЦБ Турции - РИА Новости, 14.06.2023

Эрдоган заявил о странных нападках, связанных с новой главой ЦБ Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "странных атаках" в связи с назначением на пост главы Центробанка страны проработавшей в США Хафизе Гайе Эркан,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:15

2023-06-14T14:15

2023-06-14T14:31

в мире

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

goldman sachs

мехмет шимшек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg

АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "странных атаках" в связи с назначением на пост главы Центробанка страны проработавшей в США Хафизе Гайе Эркан, про которую одна из газет написала, что та есть в списке американской "теневой дипломатии". После своего переизбрания на посту президента Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой". В среду газета Aydınlık обратила внимание на то, что Эркан входит в список из нескольких тысяч членов Совета по международным отношениям США (CFR), который считается "теневым внешнеполитическим ведомством" Вашингтона. "Господин Мехмет (новый глава минфина Турции Мехмет Шимшек) знал госпожу Хафизе и обратился ко мне с этим предложением. Как вы знаете, я верю в кадровое движение. Другими словами, когда я вступаю в должность, я прихожу со своим штабом, то есть я выбираю своих коллег-министров, анализирую их и не останавливаюсь на этом, если есть какие-то разные имена, я провожу исследования по ним и формирую свой кабинет соответствующим образом. При формировании этого кабинета все мои коллеги-министры привели ко мне своих заместителей министров, и после того, как я получил от них этих заместителей министров, я также изучил их: как они себя ведут, что у них есть, чего у них нет", - рассказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Точно так же, по его словам, обстоят дела с кандидатурами на государственные посты, если люди работают за рубежом. "Если они находятся за рубежом, мы выясняем, кто, что и как. Конечно, к сожалению, бывают очень странные атаки. В этих атаках смотришь - о боже, что они выдумывают..." – отметил он. Эрдоган рассказал, что получил информацию об успехах Эркан, в том числе о ее работе в Goldman Sachs. "И мы подумали, что у нас должна быть женщина-руководитель в Центральном банке. Мы сделали этот шаг к лучшему. Конечно, мы сказали ей о своих ожиданиях, и я надеюсь, что благодаря этим шагам и наш министр финансов и управляющий Центрального банка не подведут нас, и я думаю, что мы получим хорошие результаты", - подчеркнул турецкий лидер.

https://ria.ru/20230530/otnosheniya-1875008821.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, goldman sachs, мехмет шимшек