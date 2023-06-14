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Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники) - РИА Новости, 14.06.2023
Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
Кто придумал, что вино подходит только определенной еде, как называется такое "искусство сочетаний" и кто отвечает за это в ресторанах. Какое вино подойдет к пельменям, фаст-фуду и высокой кухне, почему оливки и маслины – далеко не лучшая закуска, как шампанское сочетается с чипсами и что приготовить к вину из российских автохтонов.
2023-06-14T14:00
2023-06-14T14:00
2023-06-14T14:00
сомелье-фрилансер
вино
виноделие
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Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
Кто придумал, что вино подходит только определенной еде, как называется такое "искусство сочетаний" и кто отвечает за это в ресторанах. Какое вино подойдет к пельменям, фаст-фуду и высокой кухне, почему оливки и маслины – далеко не лучшая закуска, как шампанское сочетается с чипсами и что приготовить к вину из российских автохтонов.
audio/mpeg
Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
Кто придумал, что вино подходит только определенной еде, как называется такое "искусство сочетаний" и кто отвечает за это в ресторанах. Какое вино подойдет к пельменям, фаст-фуду и высокой кухне, почему оливки и маслины – далеко не лучшая закуска, как шампанское сочетается с чипсами и что приготовить к вину из российских автохтонов.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - руководитель школы сомелье Wine State, президент Московской Ассоциации Сомелье Владимир Косенко.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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вино, виноделие, аудио
Сомелье-фрилансер, Вино, Виноделие
Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
Кто придумал, что вино подходит только определенной еде, как называется такое "искусство сочетаний" и кто отвечает за это в ресторанах. Какое вино подойдет к пельменям, фаст-фуду и высокой кухне, почему оливки и маслины – далеко не лучшая закуска, как шампанское сочетается с чипсами и что приготовить к вину из российских автохтонов.