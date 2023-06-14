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Две сестры утонули в пруду в Петербурге
Две сестры утонули в пруду в Петербурге - РИА Новости, 14.06.2023
Две сестры утонули в пруду в Петербурге
Две сестры 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду в Петродворцовом районе Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:08
2023-06-14T23:08
2023-06-14T23:19
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Две сестры 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду в Петродворцовом районе Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения тел двух девочек 12 и 14 лет днем 14 июня 2023 года в Никольском пруду", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона, девочки были сестрами, они пришли к пруду вместе со своим отцом, 4-летним братом и бабушкой. "По предварительной информации, девочки пошли купаться с отцом, а бабушка осталась на берегу с их братом. Семья переехала из Таджикистана", - добавил собеседник агентства. Прокуратура Петербурга взяла расследование этого уголовного дела под свой контроль.
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Происшествия, Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Россия
Две сестры утонули в пруду в Петербурге
СК: в Никольском пруду в Петербурге утонули две сестры 12 и 14 лет из Таджикистана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости.
Две сестры 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду в Петродворцовом районе Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба
ГСУСК по городу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения тел двух девочек 12 и 14 лет днем 14 июня 2023 года в Никольском пруду", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона, девочки были сестрами, они пришли к пруду вместе со своим отцом, 4-летним братом и бабушкой. "По предварительной информации, девочки пошли купаться с отцом, а бабушка осталась на берегу с их братом. Семья переехала из Таджикистана", - добавил собеседник агентства.
Прокуратура Петербурга взяла расследование этого уголовного дела под свой контроль.
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