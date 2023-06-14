https://ria.ru/20230614/delo-1878188668.html

Две сестры утонули в пруду в Петербурге

Две сестры утонули в пруду в Петербурге - РИА Новости, 14.06.2023

Две сестры утонули в пруду в Петербурге

Две сестры 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду в Петродворцовом районе Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T23:08

2023-06-14T23:08

2023-06-14T23:19

происшествия

санкт-петербург

петродворцовый район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Две сестры 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду в Петродворцовом районе Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения тел двух девочек 12 и 14 лет днем 14 июня 2023 года в Никольском пруду", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона, девочки были сестрами, они пришли к пруду вместе со своим отцом, 4-летним братом и бабушкой. "По предварительной информации, девочки пошли купаться с отцом, а бабушка осталась на берегу с их братом. Семья переехала из Таджикистана", - добавил собеседник агентства. Прокуратура Петербурга взяла расследование этого уголовного дела под свой контроль.

https://ria.ru/20230218/prud-1852890683.html

санкт-петербург

петродворцовый район

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происшествия, санкт-петербург, петродворцовый район, россия