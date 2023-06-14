https://ria.ru/20230614/berluskoni-1878067214.html

Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони

Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони - РИА Новости, 14.06.2023

Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони

Представителей России на похороны итальянского политика Сильвио Берлускони не приглашали, при этом информации об уровне иностранного присутствия на церемонии у... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:03

2023-06-14T15:03

2023-06-14T15:05

россия

сильвио берлускони

юрий ушаков

италия

политика

умер сильвио берлускони

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Представителей России на похороны итальянского политика Сильвио Берлускони не приглашали, при этом информации об уровне иностранного присутствия на церемонии у Москвы нет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Панихида сегодня в Миланском соборе, в три часа по местному времени, и потом похороны на вилле Берлускони близ Милана. Мы не знаем ещё относительно уровня иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", - сказал Ушаков журналистам.При этом Ушаков отметил, что Путина и Берлускони связывали не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба. "Президент искренне скорбит по поводу кончины Сильвио Берлускони", - подчеркнул он.Экс-премьер, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Церемония государственных похорон Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, начнется в среду в Миланском соборе в 15.00 (16.00 мск).

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877686760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сильвио берлускони, юрий ушаков, италия, политика, умер сильвио берлускони