Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони
Помощник Путина Ушаков заявил, что российскую сторону не пригласили на похороны Берлускони
Архитектор Пьетро Кашелла и Сильвио Берлускони на стройке мавзолея на вилле политика в Аркоре
Архитектор Пьетро Кашелла и Сильвио Берлускони на стройке мавзолея на вилле политика в Аркоре. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Представителей России на похороны итальянского политика Сильвио Берлускони не приглашали, при этом информации об уровне иностранного присутствия на церемонии у Москвы нет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Панихида сегодня в Миланском соборе, в три часа по местному времени, и потом похороны на вилле Берлускони близ Милана. Мы не знаем ещё относительно уровня иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", - сказал Ушаков журналистам.
При этом Ушаков отметил, что Путина и Берлускони связывали не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба. "Президент искренне скорбит по поводу кончины Сильвио Берлускони", - подчеркнул он.
Экс-премьер, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Церемония государственных похорон Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, начнется в среду в Миланском соборе в 15.00 (16.00 мск).