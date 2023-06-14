Рейтинг@Mail.ru
Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 14.06.2023 (обновлено: 15:05 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/berluskoni-1878067214.html
Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони
Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони - РИА Новости, 14.06.2023
Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони
Представителей России на похороны итальянского политика Сильвио Берлускони не приглашали, при этом информации об уровне иностранного присутствия на церемонии у... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:03
2023-06-14T15:05
россия
сильвио берлускони
юрий ушаков
италия
политика
умер сильвио берлускони
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877817769_0:23:572:345_1920x0_80_0_0_9c9078c5b3c805edf1fd29dfe6aadb67.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Представителей России на похороны итальянского политика Сильвио Берлускони не приглашали, при этом информации об уровне иностранного присутствия на церемонии у Москвы нет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Панихида сегодня в Миланском соборе, в три часа по местному времени, и потом похороны на вилле Берлускони близ Милана. Мы не знаем ещё относительно уровня иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", - сказал Ушаков журналистам.При этом Ушаков отметил, что Путина и Берлускони связывали не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба. "Президент искренне скорбит по поводу кончины Сильвио Берлускони", - подчеркнул он.Экс-премьер, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Церемония государственных похорон Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, начнется в среду в Миланском соборе в 15.00 (16.00 мск).
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877686760.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877817769_0:0:573:429_1920x0_80_0_0_1e00d0277efbbfdbdb517664f018dfeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сильвио берлускони, юрий ушаков, италия, политика, умер сильвио берлускони
Россия, Сильвио Берлускони, Юрий Ушаков, Италия, Политика, Умер Сильвио Берлускони
Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони

Помощник Путина Ушаков заявил, что российскую сторону не пригласили на похороны Берлускони

Архитектор Пьетро Кашелла и Сильвио Берлускони на стройке мавзолея на вилле политика в Аркоре
Архитектор Пьетро Кашелла и Сильвио Берлускони на стройке мавзолея на вилле политика в Аркоре
Архитектор Пьетро Кашелла и Сильвио Берлускони на стройке мавзолея на вилле политика в Аркоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Представителей России на похороны итальянского политика Сильвио Берлускони не приглашали, при этом информации об уровне иностранного присутствия на церемонии у Москвы нет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Панихида сегодня в Миланском соборе, в три часа по местному времени, и потом похороны на вилле Берлускони близ Милана. Мы не знаем ещё относительно уровня иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", - сказал Ушаков журналистам.
При этом Ушаков отметил, что Путина и Берлускони связывали не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба. "Президент искренне скорбит по поводу кончины Сильвио Берлускони", - подчеркнул он.
Экс-премьер, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Церемония государственных похорон Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, начнется в среду в Миланском соборе в 15.00 (16.00 мск).
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Путин потерял друга, а Европа — настоящего итальянца
12 июня, 20:56
 
РоссияСильвио БерлускониЮрий УшаковИталияПолитикаУмер Сильвио Берлускони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала