https://ria.ru/20230614/afrika-1878071518.html
Путин 17 июня в Петербурге примет делегацию из семи стран Африки
Путин 17 июня в Петербурге примет делегацию из семи стран Африки - РИА Новости, 14.06.2023
Путин 17 июня в Петербурге примет делегацию из семи стран Африки
Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, члены африканской... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:14
2023-06-14T15:14
2023-06-14T15:14
специальная военная операция на украине
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юрий ушаков
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, члены африканской делегации до этого посетят Киев и проведут переговоры с руководством Украины, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "В субботу, 17 июня, состоится весьма важная международная встреча. Президент России примет в Санкт Петербурге делегацию государств Африки для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам. По его словам, перед визитом в Россию 16 июня африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве. "До этого африканская делегация посетит Киев... Шестнадцатого июня они проведут переговоры с украинским руководством в Киеве, изложат свои соображения, выслушают оценки Зеленского", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20230612/afrika-1877600988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, юрий ушаков, владимир путин, россия, африка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Россия, Африка, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин 17 июня в Петербурге примет делегацию из семи стран Африки
Ушаков: Путин 17 июня примет делегацию из семи африканских стран, которая приедет из Киева
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, члены африканской делегации до этого посетят Киев и проведут переговоры с руководством Украины, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"В субботу, 17 июня, состоится весьма важная международная встреча. Президент России примет в Санкт Петербурге делегацию государств Африки для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, перед визитом в Россию 16 июня африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве. "До этого африканская делегация посетит Киев... Шестнадцатого июня они проведут переговоры с украинским руководством в Киеве, изложат свои соображения, выслушают оценки Зеленского", - сказал Ушаков.
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