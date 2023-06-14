https://ria.ru/20230614/afrika-1878071518.html

Путин 17 июня в Петербурге примет делегацию из семи стран Африки

Путин 17 июня в Петербурге примет делегацию из семи стран Африки - РИА Новости, 14.06.2023

Путин 17 июня в Петербурге примет делегацию из семи стран Африки

Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, члены африканской... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:14

2023-06-14T15:14

2023-06-14T15:14

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россия

африка

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, члены африканской делегации до этого посетят Киев и проведут переговоры с руководством Украины, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "В субботу, 17 июня, состоится весьма важная международная встреча. Президент России примет в Санкт Петербурге делегацию государств Африки для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам. По его словам, перед визитом в Россию 16 июня африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве. "До этого африканская делегация посетит Киев... Шестнадцатого июня они проведут переговоры с украинским руководством в Киеве, изложат свои соображения, выслушают оценки Зеленского", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20230612/afrika-1877600988.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, юрий ушаков, владимир путин, россия, африка, ситуация в днр и лнр