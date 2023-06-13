https://ria.ru/20230613/zhile-1877699282.html

Названы регионы — лидеры по доступности жилья

Названы регионы — лидеры по доступности жилья - РИА Новости, 13.06.2023

Названы регионы — лидеры по доступности жилья

Лидерами рейтинга регионов России по доступности жилья, в котором отражено, насколько быстро семья с одним ребенком может накопить на квартиру, стали Ненецкий... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T00:11

2023-06-13T00:11

2023-06-13T00:25

россия

севастополь

краснодарский край

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778302335_0:97:3082:1831_1920x0_80_0_0_05dd91ec0ddd5b108f93de3ef2a9d677.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лидерами рейтинга регионов России по доступности жилья, в котором отражено, насколько быстро семья с одним ребенком может накопить на квартиру, стали Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, аутсайдеры – Севастополь, Кабардино-Балкария и Крым, свидетельствует исследование РИА Новости*.Как считали рейтингСогласно исследованию, ситуация с доступностью жилья для многих российских семей заметно осложнилась за последние три года. Значительный рост цен на жилье в 2020-2021 годах, который подстегнула программа льготной ипотеки, и сокращение реальных доходов населения обострили проблему приобретения жилья. К тому же не все российские семьи в силу различных причин могут использовать возможности банковских программ для решения жилищного вопроса и вынуждены копить на квартиру, подчеркивают аналитики.Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доступности жилья для российских семей на начало 2023 года. Он позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств.В качестве индикатора выступает минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком, где родители получают среднестатистическую зарплату, сможет без долгов и кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2023 года в своем регионе.При этом семья на эти цели должна откладывать все средства, оставшиеся после того, как сделаны все необходимые для повседневной жизни траты – их высчитывали, ориентируясь на прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей. В качестве средней зарплаты брались данные уровня 2022 года, семья могла использовать накопленные на 1 апреля 2023 года депозиты.Эксперты отмечают, что семьи в реальности тратят намного большие суммы, чем та, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчета потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, что рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2023 года.Доступность снижается второй годСогласно исследованию, доступность жилья в большинстве регионов снизилась. Причиной эксперты называют рост цен на жилье, который опережает динамику зарплат.Цены за год выросли в 75 регионах и в девяти — снизились. Самый сильный рост зафиксирован в Ленинградской области, где средняя цена за один квадратный метр типового жилья на вторичном рынке (по отношению к первому кварталу 2022 года) выросла на 77%. Еще в двух регионах цены выросли больше чем на половину: в Оренбургской области и Хакасии – на 55% и 50% соответственно. В восьми регионах рост цен превысил 30%.При этом, отмечают эксперты, номинальные начисленные заработные платы по итогам 2022 года выросли на 13,4%, а сумма вкладов физлиц (по данным ЦБ) к 1 апреля 2023 года показала рост на 11% относительно аналогичной даты прошлого года.ЛидерыПотенциальная доступность жилья для семей в большинстве регионов снизилась. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на двухкомнатную квартиру, по сравнению с прошлым годом вырос в 77 регионах. В шести этот срок снизился, а в НАО ситуация не изменилась.В лидирующую пятерку, как и годом ранее, вошли северные регионы. Относительно низкие цены на жилье и высокие уровни зарплат потенциально повышают возможности накопить на квартиру. Входящие в первую пятерку регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния семей. На семью с одним ребенком в каждом из этих регионов потенциально остается более 70 тысяч рублей.Верхние строчки рейтинга занимают НАО, Магаданская область и ЯНАО, где необходимо менее трех лет, чтобы накопить на типовую "двушку". При этом стоимость такой квартиры во всех трех регионах выше среднероссийского уровня, но и максимально возможный свободный денежный остаток превышает средний по стране уровень (в полтора раза и более).Еще в пяти регионах потенциальный срок для накопления на квартиру меньше 4,4 года, то есть ниже среднероссийского значения, и только в двух из них стоимость такой квартиры ниже среднероссийской (5,1 миллиона рублей).АутсайдерыВ замыкающую рейтинг группу вошли десять регионов, где семьям придется копить более 10 лет.Последнюю строчку рейтинга занимает Севастополь, где семье понадобится свыше 14 лет на то, чтобы накопить на депозите на квартиру. Семьям в Кабардино-Балкарии придется копить 13,5 года, в Крыму и Карачаево-Черкесии – почти 13, в Краснодарском крае – чуть более 12, в Чечне и Дагестане – около 12, в Ингушетии – немногим более 10 лет. Столь длительные сроки эксперты объясняют в большинстве случаев низким уровнем зарплат и отсутствием возможности откладывать значительные суммы. Аналитики отмечают, что в Краснодарском крае, Севастополе и Крыму стоимость жилья в 1,3-2 раза превышает среднероссийскую, что еще существеннее осложняет проблему накопления необходимой суммы даже с использованием банковских депозитов.Во всех регионах, замыкающих рейтинг, за исключением Кубани, доступность жилья по сравнению с прошлым годом снизилась.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230613/zhile-1876936989.html

https://ria.ru/20230611/arenda-1877531505.html

https://ria.ru/20230611/kladovki-1877465767.html

https://realty.ria.ru/20230608/spros-1877011405.html

россия

севастополь

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, севастополь, краснодарский край, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)