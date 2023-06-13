https://ria.ru/20230613/zaporozhe-1877734907.html

ВС России ударили по резервам ВСУ на Запорожском направлении

ВС России ударили по резервам ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023

ВС России ударили по резервам ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные нанесли упреждающие удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:28

2023-06-13T10:28

2023-06-13T11:07

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

киев

владимир путин

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли упреждающие удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью ракетами и беспилотниками нанесены удары по резервам украинской группировки войск на Запорожском направлении", — сказал он.По его словам, российские военные поразили места скопления украинских войск в Днепропетровской области и подконтрольной им части Запорожской области. Детали пока уточняются. Накануне Минобороны сообщило о ночном ракетном ударе по местам дислокации резервов ВСУ. Как уточнили в ведомстве, все назначенные цели поражены. Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.

https://ria.ru/20230612/alyans-1877690594.html

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Варвара Скокшина

запорожская область, россия, киев, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность