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ВС России ударили по резервам ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 13.06.2023 (обновлено: 11:07 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/zaporozhe-1877734907.html
ВС России ударили по резервам ВСУ на Запорожском направлении
ВС России ударили по резервам ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
ВС России ударили по резервам ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные нанесли упреждающие удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:28
2023-06-13T11:07
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
владимир путин
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли упреждающие удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;Минувшей ночью ракетами и беспилотниками нанесены удары по резервам украинской группировки войск на Запорожском направлении&quot;, — сказал он.По его словам, российские военные поразили места скопления украинских войск в Днепропетровской области и подконтрольной им части Запорожской области. Детали пока уточняются. Накануне Минобороны сообщило о ночном ракетном ударе по местам дислокации резервов ВСУ. Как уточнили в ведомстве, все назначенные цели поражены. Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
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запорожская область, россия, киев, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по резервам ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: ВС России нанесли упреждающие удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли упреждающие удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Минувшей ночью ракетами и беспилотниками нанесены удары по резервам украинской группировки войск на Запорожском направлении", — сказал он.

По его словам, российские военные поразили места скопления украинских войск в Днепропетровской области и подконтрольной им части Запорожской области. Детали пока уточняются.
Накануне Минобороны сообщило о ночном ракетном ударе по местам дислокации резервов ВСУ. Как уточнили в ведомстве, все назначенные цели поражены. Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВладимир ПутинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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