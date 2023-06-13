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Знак новых времен: мир начал учить Запад хорошим манерам - РИА Новости, 13.06.2023
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08:00 13.06.2023 (обновлено: 08:08 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/zapad-1877687838.html
Знак новых времен: мир начал учить Запад хорошим манерам
Знак новых времен: мир начал учить Запад хорошим манерам - РИА Новости, 13.06.2023
Знак новых времен: мир начал учить Запад хорошим манерам
В США объявили о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, уже с датой — 18 июня. Но в Китае ничего такого не объявляли. И с удовольствием эту историю... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:00
2023-06-13T08:08
аналитика
сша
китай
пекин
анналена бербок
энтони блинкен
владимир путин
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В США объявили о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, уже с датой — 18 июня. Но в Китае ничего такого не объявляли. И с удовольствием эту историю комментируют. Примерно так: что это у них там за методы такие — жалуются, что Пекин к ним холоден и что надо с ним поговорить, но одновременно устраивают очередную провокацию.Провокация — это в данном случае страшилка от The Wall Street Journal (она на таких штуках специализируется вместе с собратьями из Bloomberg) о том, что Китай собирается открыть станцию электронного слежения за Америкой на Кубе. Посмотрим, чем этот очередной балаган кончится, отвечает провокаторам пекинская Global Times. И добавляет: а США все время так себя ведут — наверное, думают, что подобными методами усиливают свои переговорные позиции.Допустим, что визит Блинкена все-таки состоится в обозначенную дату. Но здесь интересно другое — вот эта новая привычка Пекина воспитывать бывшую единственную сверхдержаву, учить ее приличным манерам. Ведь совсем недавно эта самая сверхдержава уже получила хороший урок, когда министр обороны Китая отказался встречаться со своим американским коллегой, хотя они были в одном конференц-зале. Потому что китайский министр так и находится под американскими санкциями, вот когда их снимете — да еще, возможно, и извинитесь за задержку — тогда и посмотрим. У нас ничего не горит, а у вас — надо еще посмотреть.Может быть, это какая-то чисто китайская особенность — тыкать носом США в необходимость вести себя в дипломатии прилично? Но в том-то и дело, что ничего подобного. Не только Китай это делает, и не только с США.Как увидеть, что в мире происходят невиданные перемены: они чаще всего прослеживаются по каким-то ярким человеческим эпизодам. Вот, например, неделю назад случилось нечто немыслимое. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поехала в Бразилию вроде как выступать в каком-то фонде. Но было бы нормально, чтобы ее также принял бразильский коллега, а то и президент страны. Более того, Бербок даже успела описать, что она хотела бы бразильцам сказать — насчет того, как им надо беречь дельту Амазонки, например. А они встречаться отказались — заняты.Теперь представим себе, как приезжает куда-либо Ганс-Дитрих Геншер, или Франк-Вальтер Штайнмайер, или… да много их было. И ему говорят: мальчик, ты иди себе, мы тут немножко заняты, да и вообще — эта ваша Германия, она где?Так ведь нечто смутно похожее было и у нас. Начальник Бербок, канцлер Олаф Шольц, сообщил своим журналистам о том, что он что-то давно не говорил с Владимиром Путиным, будет звонить. Об этом спросили в Москве Дмитрия Пескова, и тот меланхолично ответил: в графике президента Путина разговор с Шольцем не значится. В этом сюжете отсутствует бразильская страсть, но эффект-то все равно тот же самый.В общем, наступил какой-то новый мир. Специалисты скажут вам, отчего в этом мире такое происходит. Неизбежная финансовая катастрофа США, например, отчего ускоряется побег все новых стран или корпораций из долларовой зоны. Или провал планов победить Россию руками украинцев. Или начавшаяся из-за этого провала катастрофа европейских экономик. Или выход России по итогам прошлого года в первую десятку мировых экономик.Но все это — поначалу, по крайней мере — видно только упомянутым специалистам, в виде скучных цифр на экранах компьютеров. А вот когда дипломатов западных держав повсюду и уже как-то систематически приучают к хорошим манерам — такое видно всем и войдет в книги по истории как знак прихода новых времен.
https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html
https://ria.ru/20230607/berbok-1876770933.html
https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html
сша
китай
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Дмитрий Косырев
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аналитика, сша, китай, пекин, анналена бербок, энтони блинкен, владимир путин
Аналитика, США, Китай, Пекин, Анналена Бербок, Энтони Блинкен, Владимир Путин

Знак новых времен: мир начал учить Запад хорошим манерам

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Евросоюза и США
Флаги Евросоюза и США - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Евросоюза и США. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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В США объявили о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, уже с датой — 18 июня. Но в Китае ничего такого не объявляли. И с удовольствием эту историю комментируют. Примерно так: что это у них там за методы такие — жалуются, что Пекин к ним холоден и что надо с ним поговорить, но одновременно устраивают очередную провокацию.
Провокация — это в данном случае страшилка от The Wall Street Journal (она на таких штуках специализируется вместе с собратьями из Bloomberg) о том, что Китай собирается открыть станцию электронного слежения за Америкой на Кубе. Посмотрим, чем этот очередной балаган кончится, отвечает провокаторам пекинская Global Times. И добавляет: а США все время так себя ведут — наверное, думают, что подобными методами усиливают свои переговорные позиции.
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Допустим, что визит Блинкена все-таки состоится в обозначенную дату. Но здесь интересно другое — вот эта новая привычка Пекина воспитывать бывшую единственную сверхдержаву, учить ее приличным манерам. Ведь совсем недавно эта самая сверхдержава уже получила хороший урок, когда министр обороны Китая отказался встречаться со своим американским коллегой, хотя они были в одном конференц-зале. Потому что китайский министр так и находится под американскими санкциями, вот когда их снимете — да еще, возможно, и извинитесь за задержку — тогда и посмотрим. У нас ничего не горит, а у вас — надо еще посмотреть.
Может быть, это какая-то чисто китайская особенность — тыкать носом США в необходимость вести себя в дипломатии прилично? Но в том-то и дело, что ничего подобного. Не только Китай это делает, и не только с США.
Как увидеть, что в мире происходят невиданные перемены: они чаще всего прослеживаются по каким-то ярким человеческим эпизодам. Вот, например, неделю назад случилось нечто немыслимое. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поехала в Бразилию вроде как выступать в каком-то фонде. Но было бы нормально, чтобы ее также принял бразильский коллега, а то и президент страны. Более того, Бербок даже успела описать, что она хотела бы бразильцам сказать — насчет того, как им надо беречь дельту Амазонки, например. А они встречаться отказались — заняты.
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Теперь представим себе, как приезжает куда-либо Ганс-Дитрих Геншер, или Франк-Вальтер Штайнмайер, или… да много их было. И ему говорят: мальчик, ты иди себе, мы тут немножко заняты, да и вообще — эта ваша Германия, она где?
Так ведь нечто смутно похожее было и у нас. Начальник Бербок, канцлер Олаф Шольц, сообщил своим журналистам о том, что он что-то давно не говорил с Владимиром Путиным, будет звонить. Об этом спросили в Москве Дмитрия Пескова, и тот меланхолично ответил: в графике президента Путина разговор с Шольцем не значится. В этом сюжете отсутствует бразильская страсть, но эффект-то все равно тот же самый.
В общем, наступил какой-то новый мир. Специалисты скажут вам, отчего в этом мире такое происходит. Неизбежная финансовая катастрофа США, например, отчего ускоряется побег все новых стран или корпораций из долларовой зоны. Или провал планов победить Россию руками украинцев. Или начавшаяся из-за этого провала катастрофа европейских экономик. Или выход России по итогам прошлого года в первую десятку мировых экономик.
Но все это — поначалу, по крайней мере — видно только упомянутым специалистам, в виде скучных цифр на экранах компьютеров. А вот когда дипломатов западных держав повсюду и уже как-то систематически приучают к хорошим манерам — такое видно всем и войдет в книги по истории как знак прихода новых времен.
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АналитикаСШАКитайПекинАнналена БербокЭнтони БлинкенВладимир Путин
 
 
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