https://ria.ru/20230610/sholts-1877384460.html

Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным

Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным - РИА Новости, 10.06.2023

Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:07

2023-06-10T14:07

2023-06-10T17:40

в мире

олаф шольц

владимир путин

германия

россия

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БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. "Я планирую сделать это снова (пообщаться) в ближайшее время", — сказал канцлер в субботу на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге. Его слова приводит немецкое информагентство dpa. Шольц также добавил, что необходимым условием "справедливого мира", на его взгляд, является вывод Россией своих войск с территории Украины. Как отмечает агентство, в помещении, где велась дискуссия, время от времени раздавались крики "переговоры". В ответ канцлер заявил, что "переговоры — окей, вопрос в том, кто и с кем ведет переговоры, а также о чем".Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с РФ "в надежде на какие-то подвижки". В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html

https://ria.ru/20230609/sholts-1877203855.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, владимир путин, германия, россия