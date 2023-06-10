Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 10.06.2023 (обновлено: 17:40 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/sholts-1877384460.html
Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным
Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным - РИА Новости, 10.06.2023
Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:07
2023-06-10T17:40
в мире
олаф шольц
владимир путин
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_884d3f75d16fcae4e56deacbe379909e.jpg
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. "Я планирую сделать это снова (пообщаться) в ближайшее время", — сказал канцлер в субботу на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге. Его слова приводит немецкое информагентство dpa. Шольц также добавил, что необходимым условием "справедливого мира", на его взгляд, является вывод Россией своих войск с территории Украины. Как отмечает агентство, в помещении, где велась дискуссия, время от времени раздавались крики "переговоры". В ответ канцлер заявил, что "переговоры — окей, вопрос в том, кто и с кем ведет переговоры, а также о чем".Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с РФ "в надежде на какие-то подвижки". В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html
https://ria.ru/20230609/sholts-1877203855.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907480_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d7272c0a0f20de9fdf9e565cbe67d9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, владимир путин, германия, россия
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Россия
Шольц заявил, что в ближайшее время планирует поговорить с Путиным

Немецкий канцлер Шольц сообщил о планах поговорить с Путиным впервые с декабря 2022 года

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
"Я планирую сделать это снова (пообщаться) в ближайшее время", — сказал канцлер в субботу на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге. Его слова приводит немецкое информагентство dpa.
Шольц также добавил, что необходимым условием "справедливого мира", на его взгляд, является вывод Россией своих войск с территории Украины.
Как отмечает агентство, в помещении, где велась дискуссия, время от времени раздавались крики "переговоры". В ответ канцлер заявил, что "переговоры — окей, вопрос в том, кто и с кем ведет переговоры, а также о чем".
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в Потсдаме, Германия - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Москва отправила Запад стоять в очереди в прихожей
Вчера, 08:00
Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с РФ "в надежде на какие-то подвижки".
В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети
9 июня, 13:40
 
В миреОлаф ШольцВладимир ПутинГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала