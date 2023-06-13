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Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/zaes-1877897069.html
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.06.2023
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается опасной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:51
2023-06-13T19:51
специальная военная операция на украине
украина
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
оон
разрушение каховской гэс
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается опасной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Теперь мы отправляемся на Запорожскую АЭС, ради чего я и приехал сюда. Но также и ради того, чтобы встретить президента (Владимира) Зеленского. Мы все еще находимся в относительно опасной ситуации, и МАГАТЭ здесь для того, чтобы предотвратить что-то очень плохое", - сказал Гросси журналистам по итогам переговоров с Зеленским на Украине, куда гендиректор агентства прибыл для обсуждения ситуации на ЗАЭС. Ранее Гросси заявил, что помимо встречи с Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу. Глава МАГАТЭ ранее предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
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украина, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, оон, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, Разрушение Каховской ГЭС
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается опасной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается опасной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Теперь мы отправляемся на Запорожскую АЭС, ради чего я и приехал сюда. Но также и ради того, чтобы встретить президента (Владимира) Зеленского. Мы все еще находимся в относительно опасной ситуации, и МАГАТЭ здесь для того, чтобы предотвратить что-то очень плохое", - сказал Гросси журналистам по итогам переговоров с Зеленским на Украине, куда гендиректор агентства прибыл для обсуждения ситуации на ЗАЭС.
Ранее Гросси заявил, что помимо встречи с Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.
Глава МАГАТЭ ранее предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭООНРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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