https://ria.ru/20230613/zaes-1877897069.html

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.06.2023

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается опасной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:51

2023-06-13T19:51

2023-06-13T19:51

специальная военная операция на украине

украина

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

оон

разрушение каховской гэс

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается опасной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Теперь мы отправляемся на Запорожскую АЭС, ради чего я и приехал сюда. Но также и ради того, чтобы встретить президента (Владимира) Зеленского. Мы все еще находимся в относительно опасной ситуации, и МАГАТЭ здесь для того, чтобы предотвратить что-то очень плохое", - сказал Гросси журналистам по итогам переговоров с Зеленским на Украине, куда гендиректор агентства прибыл для обсуждения ситуации на ЗАЭС. Ранее Гросси заявил, что помимо встречи с Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу. Глава МАГАТЭ ранее предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876834349.html

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