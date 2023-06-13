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"Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение - РИА Новости, 13.06.2023
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09:57 13.06.2023 (обновлено: 11:03 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/yunnaty-1877729965.html
"Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение
"Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение - РИА Новости, 13.06.2023
"Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение, заявки на конкурсный отбор подали уже 600 детей, заявил в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:57
2023-06-13T11:03
общество
камчатка
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение, заявки на конкурсный отбор подали уже 600 детей, заявил в интервью РИА Новости председатель правления движения Григорий Гуров. "Мы воссоздаем юннатское движение... С 1 по 7 августа на Камчатке будет проходить форум "Экосистема", в рамках которого мы делаем отдельную программу для юннатского движения. Сейчас запущен конкурс на участие, у нас уже больше 600 заявок от детей", - отметил Гуров. Гуров добавил, что дети будут отбираться на основе тех экологических проектов, в которых они уже задействованы, то есть задача "Движения первых" в этом вопросе - собрать разрозненные коллективы в один. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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Дарья Буймова
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общество, камчатка
Общество, Камчатка
"Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение

В "Движение первых" начали поступать заявки от желающих участвовать в юннатском движении

© РИА Новости / Александр СоболевЮные натуралисты Ингушетии помогают в уборке берегов реки Сунжа
Юные натуралисты Ингушетии помогают в уборке берегов реки Сунжа - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Соболев
Юные натуралисты Ингушетии помогают в уборке берегов реки Сунжа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение, заявки на конкурсный отбор подали уже 600 детей, заявил в интервью РИА Новости председатель правления движения Григорий Гуров.
"Мы воссоздаем юннатское движение... С 1 по 7 августа на Камчатке будет проходить форум "Экосистема", в рамках которого мы делаем отдельную программу для юннатского движения. Сейчас запущен конкурс на участие, у нас уже больше 600 заявок от детей", - отметил Гуров.
Гуров добавил, что дети будут отбираться на основе тех экологических проектов, в которых они уже задействованы, то есть задача "Движения первых" в этом вопросе - собрать разрозненные коллективы в один.
Читайте полный текст интервью >>>
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