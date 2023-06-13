https://ria.ru/20230613/yunnaty-1877729965.html

"Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение

"Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение - РИА Новости, 13.06.2023

"Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение, заявки на конкурсный отбор подали уже 600 детей, заявил в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:57

2023-06-13T09:57

2023-06-13T11:03

общество

камчатка

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" планирует собрать единое юннатское движение, заявки на конкурсный отбор подали уже 600 детей, заявил в интервью РИА Новости председатель правления движения Григорий Гуров. "Мы воссоздаем юннатское движение... С 1 по 7 августа на Камчатке будет проходить форум "Экосистема", в рамках которого мы делаем отдельную программу для юннатского движения. Сейчас запущен конкурс на участие, у нас уже больше 600 заявок от детей", - отметил Гуров. Гуров добавил, что дети будут отбираться на основе тех экологических проектов, в которых они уже задействованы, то есть задача "Движения первых" в этом вопросе - собрать разрозненные коллективы в один. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210724/vdnkh-1742733795.html

камчатка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, камчатка