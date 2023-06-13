https://ria.ru/20230613/gurov-1877739395.html

Григорий Гуров: "Движение первых" не будет переименовано в пионерию

Григорий Гуров: "Движение первых" не будет переименовано в пионерию - РИА Новости, 13.06.2023

Григорий Гуров: "Движение первых" не будет переименовано в пионерию

Председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров рассказал в интервью РИА Новости, сколько участников появилось у... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:00

2023-06-13T11:00

2023-06-13T11:00

интервью

россия

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

григорий гуров

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Председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров рассказал в интервью РИА Новости, сколько участников появилось у движения за первые полгода работы, почему организация не собирается менять название на "пионерию", и с какими странами "Движение первых" собирается строить международные отношения. Беседовала Дарья Щукина.– Российское движение детей и молодежи "Движение первых" существует уже почти полгода, оно было создано 18 декабря. Сколько за это время было открыто первичных отделений, сколько детей вступило в движение и сколько у вас наставников?– В движение вступили около одного миллиона ребят и ста тысяч наставников. Мы строим масштабную региональную сеть: за полгода у нас появилось 89 региональных отделений и более 20 тысяч первичных. Сейчас мы активно открываем отделения в муниципалитетах. Наша задача – наполнить всю страну и все первичные отделения деятельностью. Мы создали большой научно-методический блок по подготовке материалов для текущей работы, формируем большую проектную линейку.– В День защиты детей вы провели масштабный фестиваль "Движения первых". Обсуждалось ли там возможное переименование движения, чтобы в названии было слово "пионеры", и если да, какие варианты предлагали дети? Когда может быть принято решение о переименовании и в каком формате пройдет голосование? (Ранее президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием движения и заявил, что старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски – ред.)– Первого июня у нас прошла креативная сессия по разным направлениям, и один из ее вопросов был как раз об этом. Ребята единогласно сказали, что актуальности нет, поскольку они только что выбрали название "Движение первых" на съезде и дальше хотели бы развиваться в той логике, в которой сейчас развивается движение. В принципе, для них это неактуально еще и потому, что они совсем юные и не знают пионерской организации. При этом у них нет какого-то антагонизма, наоборот, они с удовольствием обсуждают, что было позитивного, какие были дети пионеры-герои, что мы можем взять хорошего из пионерской организации, и какие принципы построения совместной деятельности были в пионерской организации удачными.У нас получилась многогранная дискуссия. С одной стороны, они просто не понимают актуальности вопроса и говорят, что мы создали движение, и мы его назвали, поэтому мы хотели бы продолжить работу так. С другой стороны, они очень активно внутри обсуждают то, что нам нужно брать позитивный опыт, который был, и использовать в нашей текущей работе.– То есть сейчас не рассматривается вообще вариант переименования, поскольку дети сказали, что им это неинтересно?– Да.– Предлагают ли дети как-то расширить деятельность движения? Сейчас делается упор на патриотизм и наставничество, а стоит ли ожидать каких-то новых творческих конкурсов и фестивалей, как, например, "Российская школьная весна"? Может, будут новые проекты в сфере детского образования?– Мы не ограничиваем возможность создания новых проектов в рамках тех направлений, которые уже существуют, они формируются сейчас постоянно.Если говорить о поддержке творчества, то сейчас мы как раз запустили работу продюсерского центра "Звучи", который поможет реализоваться молодым исполнителям.На днях стартовал литературный марафон. Очень интересная инициатива для ребят, которые сочиняют стихи, пишут книги.Параллельно выявили потребность в художественной литературе на русском языке в новых регионах. И одновременно с литературным марафоном запустили 1 июня акцию "Книга другу". Ребята привезли свои книги, которые подписали. И в этом уникальность, когда не просто даришь книгу, которая тебе нравится, но и пишешь письмо на форзаце, оставляешь свои контактные данные для того, чтобы можно было списаться и обменяться мнением с тем, кому попадёт книга. Все это для того, чтобы ребята могли переписываться, дружить и создавать читальные клубы.– Литературный марафон – это обучение, соревнование или какой-то другой формат?– Это по большей степени соревнование. Это возможность подать свою работу или фрагмент своей работы, экспертам, которые могли бы ее оценить и предложить какую-то логику продвижения и поддержки талантливого автора.– В качестве экспертов вы приглашаете каких-то писателей?– Да. Сообщество детских писателей.– Известно, что "Движение первых" примет участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году. В каком формате вы планируете участвовать и в каком количестве? Будет ли на фестивале представлена отдельная детская программа?– Мы делаем сейчас программу совместно с образовательным центром "Сириус". Там будет около тысячи детей. Приблизительно половина – это будут ребята из регионов России, вторая половина – иностранцы. Мы планируем участие детей более чем из 30 стран.– Как будете отбирать детей для участия?– Мы сейчас делаем программу, и в рамках программы по направлениям деятельности будет конкурсный отбор.– Вы ранее говорили, что собираетесь возродить юннатское движение. Как продвигается этот проект? Будут ли дети объединены в какие-то спецотряды? Как они будут работать? Это будут экспедиции или что-то еще?– Мы воссоздаем юннатское движение, у которого давние корни, более 100 лет. Мы встречались с Вячеславом Фетисовым, председателем Всероссийского общества охраны природы, с коллегами профильного учреждения, которые занимается продвижением экостанций и сейчас формируем общую концепцию.С 1 по 7 августа на Камчатке будет проходить форум "Экосистема", в рамках которого мы делаем отдельную программу для юннатского движения. Сейчас запущен конкурс на участие, у нас уже больше 600 заявок от детей. Мы сейчас активно взаимодействуем с сетью экостанций, потому что там уже есть коллективы ребят, которые заинтересованы в развитии этого формата работы. Мы отбираем детей на основе тех проектов, которые уже есть, и планируем, что после "Экосистемы" ребята будут работать как единое движение, у которого появятся, в том числе, свои наставники и будут помогать выстраивать системное взаимодействие.Наша задача – объединить все разрозненные коллективы, которые остались по всей России еще с советского времени, в том числе, которые привлекают ребят в формате юных натуралистов к активной деятельности в рамках изучения растений, окружающей среды, экологических проблем.– "Движение первых" подписало договоры о сотрудничестве с Белоруссией и общественными организациями стран исламского сотрудничества. Куда вы планируете расширять международное и межкультурное сотрудничество? Какие проекты международные планируются?– Мы сейчас активно, при поддержке министерства иностранных дел, работаем по поиску наших визави в разных странах. Планируем, что нашими новыми контактами в ближайшее время станут Китай, Индия, ЮАР, Бразилия и Иран. Это те страны, которые подтвердили интерес к сотрудничеству с нами.– Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников. Как вы относитесь к такому предложению?– Если рассматривать логику того, что домашние задания можно просто скопировать, куда-то вставить, то, конечно, оно неэффективно. С другой стороны, домашнее задание и домашняя работа является часть образовательного процесса, и с точки зрения педагогики родители и педагоги, которые говорят, что домашние задания нужны, как раз правы, потому что это системная вещь, когда ребенок пришел, отрефлексировал то, что было на уроках, подготовился и сделал домашнее задание. Поэтому я в этом плане, честно говоря, всегда против каких-то резких решений.Я против того, чтобы рассуждали о том, что это неэффективно и все, что делать не нужно и стоит просто отменить. Я за то, чтобы было какое-то обоснование с точки зрения педагогической науки. Если нам домашнее задание необходимо, хорошо, оно должно быть. Но, исходя из нового информационного фона, исходя из новых технологий, конечно домашние задания должны трансформироваться. Просто так по старой методичке домашние задания нет смысла задавать.

https://ria.ru/20230328/dvizhenie-1861348317.html

https://ria.ru/20230302/otdeleniya-1855323490.html

https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865746792.html

https://ria.ru/20230612/pasporta-1877664142.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", григорий гуров