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В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:21 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877705229.html
В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T03:21
2023-06-13T03:21
специальная военная операция на украине
харьковская область
днепропетровская область
днепр (город)
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что около 2.15 в Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО. "В ночь на вторник, 13 июня, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, в Днепропетровской области с 01.42 и в Харьковской области с 02.16 звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html
https://ria.ru/20230612/vzryvy-1877584464.html
харьковская область
днепропетровская область
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харьковская область, днепропетровская область, днепр (город), вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Днепропетровская область, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, В мире
В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Харьковской области и Днепре прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре, сообщает украинский телеканал ТСН.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что около 2.15 в Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО.
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"В ночь на вторник, 13 июня, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, в Днепропетровской области с 01.42 и в Харьковской области с 02.16 звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДнепропетровская областьДнепр (город)Вооруженные силы РФВ мире
 
 
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