https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877705229.html

В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023

В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T03:21

2023-06-13T03:21

2023-06-13T03:21

специальная военная операция на украине

харьковская область

днепропетровская область

днепр (город)

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что около 2.15 в Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО. "В ночь на вторник, 13 июня, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, в Днепропетровской области с 01.42 и в Харьковской области с 02.16 звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html

https://ria.ru/20230612/vzryvy-1877584464.html

харьковская область

днепропетровская область

днепр (город)

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харьковская область, днепропетровская область, днепр (город), вооруженные силы рф, в мире