https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877705229.html
В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T03:21
2023-06-13T03:21
2023-06-13T03:21
специальная военная операция на украине
харьковская область
днепропетровская область
днепр (город)
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что около 2.15 в Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО. "В ночь на вторник, 13 июня, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, в Днепропетровской области с 01.42 и в Харьковской области с 02.16 звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html
https://ria.ru/20230612/vzryvy-1877584464.html
харьковская область
днепропетровская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, днепропетровская область, днепр (город), вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Днепропетровская область, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, В мире
В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Харьковской области и Днепре прогремел ряд взрывов