https://ria.ru/20230613/vsu-1877809052.html

ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ

ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023

ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:45

2023-06-13T14:45

2023-06-13T14:45

специальная военная операция на украине

технологии

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября. Согласно документу, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложения о финансировании противника. Также дополняется положение, согласно которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор для ограничения доступа к информации, содержащей предложения о финансировании противника. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.

https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html

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Кирилл Волков

технологии, безопасность, госдума рф, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр