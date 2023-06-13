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ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vsu-1877809052.html
ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ
ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:45
2023-06-13T14:45
специальная военная операция на украине
технологии
безопасность
госдума рф
вооруженные силы украины
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября. Согласно документу, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложения о финансировании противника. Также дополняется положение, согласно которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор для ограничения доступа к информации, содержащей предложения о финансировании противника. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.
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технологии, безопасность, госдума рф, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ

Госдума приняла в первом чтении проект блокировки платформ по сбору средств для ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных.
Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября. Согласно документу, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложения о финансировании противника.
Также дополняется положение, согласно которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор для ограничения доступа к информации, содержащей предложения о финансировании противника.
Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииБезопасностьГосдума РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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