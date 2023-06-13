https://ria.ru/20230613/vsu-1877809052.html
ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ
ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:45
2023-06-13T14:45
2023-06-13T14:45
специальная военная операция на украине
технологии
безопасность
госдума рф
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россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября. Согласно документу, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложения о финансировании противника. Также дополняется положение, согласно которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор для ограничения доступа к информации, содержащей предложения о финансировании противника. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.
https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ГД одобрила в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ
Госдума приняла в первом чтении проект блокировки платформ по сбору средств для ВСУ