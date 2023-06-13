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Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов
Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов - РИА Новости, 13.06.2023
Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль выполнение закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:29
2023-06-13T14:29
2023-06-13T14:45
вячеслав володин
общество
госдума рф
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль выполнение закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и их открытой раскладки в регионах, а также обратиться в кабмин с предложением о проведении проверок магазинов вейпов, сообщила пресс-служба Госдумы."Давайте возьмем на контроль вопрос в рамках правоприменительной практики и подготовим предложение в правительство о проведении проверок торговых точек, где продаются вейпы", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.Подготовить соответствующее обращение Володин поручил профильным комитетам ГД по безопасности, по охране здоровья и по экономической политике, следует из пресс-релиза.В пресс-службе уточнили, что проблема выявилась в ходе работы депутатов в регионах, где по-прежнему продолжают размещать товар в открытых витринах и продавать его подросткам.По словам Володина, торговцы и владельцы магазинов должны понимать, что "речь идет о здоровье наших детей, поэтому либо они сами должны убрать вейпы из раскладок, прекратить их рекламировать и продавать несовершеннолетним, либо проверяющие органы должны навести порядок".Депутаты также поддержали предложение председателя Комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева обратиться с Минздрав с предложением провести просветительскую компанию о вреде вейпов среди школьников и студентов, сообщается пресс-релизе.
https://ria.ru/20230601/veyp-1875434315.html
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вячеслав володин, общество, госдума рф, артем метелев (депутат)
Вячеслав Володин, Общество, Госдума РФ, Артем Метелев (депутат)
Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов
Спикер Госдумы Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль выполнение закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и их открытой раскладки в регионах, а также обратиться в кабмин с предложением о проведении проверок магазинов вейпов, сообщила пресс-служба
Госдумы.
"Давайте возьмем на контроль вопрос в рамках правоприменительной практики и подготовим предложение в правительство о проведении проверок торговых точек, где продаются вейпы", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.
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Подготовить соответствующее обращение Володин поручил профильным комитетам ГД по безопасности, по охране здоровья и по экономической политике, следует из пресс-релиза.
В пресс-службе уточнили, что проблема выявилась в ходе работы депутатов в регионах, где по-прежнему продолжают размещать товар в открытых витринах и продавать его подросткам.
По словам Володина, торговцы и владельцы магазинов должны понимать, что "речь идет о здоровье наших детей, поэтому либо они сами должны убрать вейпы из раскладок, прекратить их рекламировать и продавать несовершеннолетним, либо проверяющие органы должны навести порядок".
Депутаты также поддержали предложение председателя Комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева
обратиться с Минздрав с предложением провести просветительскую компанию о вреде вейпов среди школьников и студентов, сообщается пресс-релизе.
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