https://ria.ru/20230613/veypy-1877804405.html

Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов

Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов - РИА Новости, 13.06.2023

Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль выполнение закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:29

2023-06-13T14:29

2023-06-13T14:45

вячеслав володин

общество

госдума рф

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль выполнение закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и их открытой раскладки в регионах, а также обратиться в кабмин с предложением о проведении проверок магазинов вейпов, сообщила пресс-служба Госдумы."Давайте возьмем на контроль вопрос в рамках правоприменительной практики и подготовим предложение в правительство о проведении проверок торговых точек, где продаются вейпы", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.Подготовить соответствующее обращение Володин поручил профильным комитетам ГД по безопасности, по охране здоровья и по экономической политике, следует из пресс-релиза.В пресс-службе уточнили, что проблема выявилась в ходе работы депутатов в регионах, где по-прежнему продолжают размещать товар в открытых витринах и продавать его подросткам.По словам Володина, торговцы и владельцы магазинов должны понимать, что "речь идет о здоровье наших детей, поэтому либо они сами должны убрать вейпы из раскладок, прекратить их рекламировать и продавать несовершеннолетним, либо проверяющие органы должны навести порядок".Депутаты также поддержали предложение председателя Комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева обратиться с Минздрав с предложением провести просветительскую компанию о вреде вейпов среди школьников и студентов, сообщается пресс-релизе.

https://ria.ru/20230601/veyp-1875434315.html

https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html

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вячеслав володин, общество, госдума рф, артем метелев (депутат)