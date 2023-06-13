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НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ukraina-1877772226.html
НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек
НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек - РИА Новости, 13.06.2023
НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек
Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:35
2023-06-13T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. МИД Украины заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. "Пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - заявил Столтенберг в эфире программы американского телеканала PBS. Столтенберг добавил, что НАТО намерена поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Издание Economist еще 5 июня со ссылкой на должностных лиц сообщало, что на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение. Президент РФ Владимир Путин 9 июня заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, добавил президент.
https://ria.ru/20230612/nato-1877694824.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек

Столтенберг: пока Украина не победит, о ее членстве в НАТО не может быть и речи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. МИД Украины заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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"Пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - заявил Столтенберг в эфире программы американского телеканала PBS. Столтенберг добавил, что НАТО намерена поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Издание Economist еще 5 июня со ссылкой на должностных лиц сообщало, что на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение.
Президент РФ Владимир Путин 9 июня заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, добавил президент.
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