https://ria.ru/20230613/ukraina-1877772226.html

НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек

НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек - РИА Новости, 13.06.2023

НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:35

2023-06-13T12:35

2023-06-13T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. МИД Украины заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. "Пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - заявил Столтенберг в эфире программы американского телеканала PBS. Столтенберг добавил, что НАТО намерена поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Издание Economist еще 5 июня со ссылкой на должностных лиц сообщало, что на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение. Президент РФ Владимир Путин 9 июня заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, добавил президент.

https://ria.ru/20230612/nato-1877694824.html

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр