НАТО не будет обсуждать с Украиной членство до ее "победы", заявил генсек
Столтенберг: пока Украина не победит, о ее членстве в НАТО не может быть и речи
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. МИД Украины заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
"Пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - заявил Столтенберг в эфире программы американского телеканала PBS. Столтенберг добавил, что НАТО намерена поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Издание Economist еще 5 июня со ссылкой на должностных лиц сообщало, что на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение.
Президент РФ Владимир Путин 9 июня заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, добавил президент.