Рейтинг@Mail.ru
Бречалов возглавит делегацию Удмуртии на ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
13:33 13.06.2023 (обновлено: 16:43 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/udmurtiya-1877788941.html
Бречалов возглавит делегацию Удмуртии на ПМЭФ
Бречалов возглавит делегацию Удмуртии на ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Бречалов возглавит делегацию Удмуртии на ПМЭФ
Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где республика подпишет несколько... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:33
2023-06-13T16:43
экономика
удмуртская республика (удмуртия)
санкт-петербург
сарапул
александр бречалов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
твэл
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:40:3258:1873_1920x0_80_0_0_091a24e10a4bf1a69e81fb25bbc92f55.jpg
УФА, 13 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где республика подпишет несколько крупных соглашений, сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии. "Делегация от Удмуртской Республики традиционно примет участие в деловой программе ПМЭФ. Ее возглавит глава региона Александр Бречалов. В этом году, как и в 2021-м, Удмуртия откажется от стенда, а члены делегации сосредоточатся на переговорах, встречах с партнерами республики и соглашениях", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в этом году на форуме у делегации региона запланировано порядка 10 встреч и несколько крупных соглашений. В частности, с топливной компанией "ТВЭЛ", Сбербанком, группой компаний "Римера", Промсвязьбанком (ПСБ). "Соглашения касаются реализации в Удмуртии импортозамещающих производств, социально-экономического развития республики. Также Александр Бречалов примет участие в сессии, посвященной продвижению региональных брендов, а на деловом мероприятии ПСБ презентует инвестиционные возможности Удмуртии", - рассказали в пресс-службе главы региона. На полях форума у Бречалова запланирована встреча с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари, добавили в пресс-службе. По данным региональных властей, по результатам участия Удмуртии в ПМЭФ в 2022 году в регионе реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов: технопарк "ИКСЭл-Сарапул" по соглашению с "Русклиматом", питомник сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в Сарапуле – по итогам соглашения с инвестором "Удан". ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877782310.html
https://ria.ru/20230613/pmef-1877745264.html
удмуртская республика (удмуртия)
санкт-петербург
сарапул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d0ea03d1d37e09c43db09bb96144bfea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, удмуртская республика (удмуртия), санкт-петербург, сарапул, александр бречалов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), твэл, сбербанк россии, пмэф
Экономика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Санкт-Петербург, Сарапул, Александр Бречалов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), ТВЭЛ, Сбербанк России, Удмуртская Республика, ПМЭФ
Бречалов возглавит делегацию Удмуртии на ПМЭФ

Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию региона на ПМЭФ-2023

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 13 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где республика подпишет несколько крупных соглашений, сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии.
"Делегация от Удмуртской Республики традиционно примет участие в деловой программе ПМЭФ. Ее возглавит глава региона Александр Бречалов. В этом году, как и в 2021-м, Удмуртия откажется от стенда, а члены делегации сосредоточатся на переговорах, встречах с партнерами республики и соглашениях", - говорится в сообщении.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2023
Вчера, 13:09
По данным пресс-службы, в этом году на форуме у делегации региона запланировано порядка 10 встреч и несколько крупных соглашений. В частности, с топливной компанией "ТВЭЛ", Сбербанком, группой компаний "Римера", Промсвязьбанком (ПСБ).
«
"Соглашения касаются реализации в Удмуртии импортозамещающих производств, социально-экономического развития республики. Также Александр Бречалов примет участие в сессии, посвященной продвижению региональных брендов, а на деловом мероприятии ПСБ презентует инвестиционные возможности Удмуртии", - рассказали в пресс-службе главы региона.
На полях форума у Бречалова запланирована встреча с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари, добавили в пресс-службе.
По данным региональных властей, по результатам участия Удмуртии в ПМЭФ в 2022 году в регионе реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов: технопарк "ИКСЭл-Сарапул" по соглашению с "Русклиматом", питомник сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в Сарапуле – по итогам соглашения с инвестором "Удан".
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Запорожская область на ПМЭФ намерена подписать 35 соглашений
Вчера, 11:05
 
Удмуртская РеспубликаЭкономикаУдмуртская Республика (Удмуртия)Санкт-ПетербургСарапулАлександр БречаловФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)ТВЭЛСбербанк РоссииПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала