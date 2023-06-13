https://ria.ru/20230613/udmurtiya-1877788941.html

Бречалов возглавит делегацию Удмуртии на ПМЭФ

Бречалов возглавит делегацию Удмуртии на ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023

Бречалов возглавит делегацию Удмуртии на ПМЭФ

Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где республика подпишет несколько... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:33

2023-06-13T13:33

2023-06-13T16:43

экономика

удмуртская республика (удмуртия)

санкт-петербург

сарапул

александр бречалов

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

твэл

сбербанк россии

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УФА, 13 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где республика подпишет несколько крупных соглашений, сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии. "Делегация от Удмуртской Республики традиционно примет участие в деловой программе ПМЭФ. Ее возглавит глава региона Александр Бречалов. В этом году, как и в 2021-м, Удмуртия откажется от стенда, а члены делегации сосредоточатся на переговорах, встречах с партнерами республики и соглашениях", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в этом году на форуме у делегации региона запланировано порядка 10 встреч и несколько крупных соглашений. В частности, с топливной компанией "ТВЭЛ", Сбербанком, группой компаний "Римера", Промсвязьбанком (ПСБ). "Соглашения касаются реализации в Удмуртии импортозамещающих производств, социально-экономического развития республики. Также Александр Бречалов примет участие в сессии, посвященной продвижению региональных брендов, а на деловом мероприятии ПСБ презентует инвестиционные возможности Удмуртии", - рассказали в пресс-службе главы региона. На полях форума у Бречалова запланирована встреча с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари, добавили в пресс-службе. По данным региональных властей, по результатам участия Удмуртии в ПМЭФ в 2022 году в регионе реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов: технопарк "ИКСЭл-Сарапул" по соглашению с "Русклиматом", питомник сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в Сарапуле – по итогам соглашения с инвестором "Удан". ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877782310.html

https://ria.ru/20230613/pmef-1877745264.html

удмуртская республика (удмуртия)

санкт-петербург

сарапул

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, удмуртская республика (удмуртия), санкт-петербург, сарапул, александр бречалов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), твэл, сбербанк россии, пмэф