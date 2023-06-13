Бречалов возглавит делегацию Удмуртии на ПМЭФ
Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию региона на ПМЭФ-2023
Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
УФА, 13 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где республика подпишет несколько крупных соглашений, сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии.
"Делегация от Удмуртской Республики традиционно примет участие в деловой программе ПМЭФ. Ее возглавит глава региона Александр Бречалов. В этом году, как и в 2021-м, Удмуртия откажется от стенда, а члены делегации сосредоточатся на переговорах, встречах с партнерами республики и соглашениях", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в этом году на форуме у делегации региона запланировано порядка 10 встреч и несколько крупных соглашений. В частности, с топливной компанией "ТВЭЛ", Сбербанком, группой компаний "Римера", Промсвязьбанком (ПСБ).
«
"Соглашения касаются реализации в Удмуртии импортозамещающих производств, социально-экономического развития республики. Также Александр Бречалов примет участие в сессии, посвященной продвижению региональных брендов, а на деловом мероприятии ПСБ презентует инвестиционные возможности Удмуртии", - рассказали в пресс-службе главы региона.
На полях форума у Бречалова запланирована встреча с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари, добавили в пресс-службе.
По данным региональных властей, по результатам участия Удмуртии в ПМЭФ в 2022 году в регионе реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов: технопарк "ИКСЭл-Сарапул" по соглашению с "Русклиматом", питомник сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в Сарапуле – по итогам соглашения с инвестором "Удан".
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.