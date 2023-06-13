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Белый дом пообещал больше не приглашать оголивших грудь трансгендеров - РИА Новости, 14.06.2023
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23:59 13.06.2023 (обновлено: 00:24 14.06.2023)
https://ria.ru/20230613/transgendery-1877917971.html
Белый дом пообещал больше не приглашать оголивших грудь трансгендеров
Белый дом пообещал больше не приглашать оголивших грудь трансгендеров - РИА Новости, 14.06.2023
Белый дом пообещал больше не приглашать оголивших грудь трансгендеров
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пожурила трансгендеров, оголившихся у резиденции президента США, и пообещала, что больше их приглашать не будут. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-13T23:59
2023-06-14T00:24
в мире
сша
карин жан-пьер
джо байден
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пожурила трансгендеров, оголившихся у резиденции президента США, и пообещала, что больше их приглашать не будут.В социальных сетях расходится видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлесс на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом Джо Байденом."Такое поведение попросту неприемлемо. Мы были предельно откровенны на этот счет. Это несправедливо по отношению к сотням гостей, которые были там", - сказала Жан-Пьер на брифинге во вторник. Она добавила, что провинившихся не будут впредь звать в Белый дом.Мероприятие в честь секс-меньшинств прошло в субботу на лужайке у Белого дома.
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в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден, администрация президента сша
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Администрация президента США
Белый дом пообещал больше не приглашать оголивших грудь трансгендеров

Белый дом пообещал больше не звать трансгендеров, оголивших грудь после встречи с Байденом

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пожурила трансгендеров, оголившихся у резиденции президента США, и пообещала, что больше их приглашать не будут.
В социальных сетях расходится видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлесс на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом Джо Байденом.
«
"Такое поведение попросту неприемлемо. Мы были предельно откровенны на этот счет. Это несправедливо по отношению к сотням гостей, которые были там", - сказала Жан-Пьер на брифинге во вторник.
Она добавила, что провинившихся не будут впредь звать в Белый дом.
Мероприятие в честь секс-меньшинств прошло в субботу на лужайке у Белого дома.
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