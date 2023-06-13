https://ria.ru/20230613/transgendery-1877917971.html

Белый дом пообещал больше не приглашать оголивших грудь трансгендеров

Белый дом пообещал больше не приглашать оголивших грудь трансгендеров - РИА Новости, 14.06.2023

Белый дом пообещал больше не приглашать оголивших грудь трансгендеров

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пожурила трансгендеров, оголившихся у резиденции президента США, и пообещала, что больше их приглашать не будут. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-13T23:59

2023-06-13T23:59

2023-06-14T00:24

в мире

сша

карин жан-пьер

джо байден

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пожурила трансгендеров, оголившихся у резиденции президента США, и пообещала, что больше их приглашать не будут.В социальных сетях расходится видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлесс на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом Джо Байденом."Такое поведение попросту неприемлемо. Мы были предельно откровенны на этот счет. Это несправедливо по отношению к сотням гостей, которые были там", - сказала Жан-Пьер на брифинге во вторник. Она добавила, что провинившихся не будут впредь звать в Белый дом.Мероприятие в честь секс-меньшинств прошло в субботу на лужайке у Белого дома.

https://ria.ru/20230503/transgendery-1869231565.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден, администрация президента сша