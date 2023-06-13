https://ria.ru/20230613/toyota-1877703626.html

Мантуров рассказал о продаже завода Toyota в Петербурге

Мантуров рассказал о продаже завода Toyota в Петербурге - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров рассказал о продаже завода Toyota в Петербурге

Российские активы японской компании Toyota, в том числе автомобильный завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп, сообщил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T02:16

2023-06-13T02:16

2023-06-13T03:35

санкт-петербург

россия

экономика

авто

денис мантуров

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские активы японской компании Toyota, в том числе автомобильный завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Сделка по приобретению активов японского производителя, пояснил Мантуров, не предусматривает возможности обратного выкупа производства.Сделка между Toyota и ФГУП "НАМИ" была заключена в конце весны этого года. Она предусматривает, среди прочего, передаче всех прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Подробности соглашения официально не раскрывались.В конце апреля управление бывшим заводом японского концерна было передано "Обуховскому заводу", который входит в оборонный концерн "Алмаз-Антей". В следующем году там планируют начать выпуск гражданского грузовика БАЗ-S36A11, а через три года — электромобилей E-Neva.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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санкт-петербург, россия, экономика, авто, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), toyota corolla, volkswagen touareg