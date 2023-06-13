Глава "Тинькофф инвестиций" оценил готовность российских компаний к IPO
Глава Тинькофф инвестиций Панченко: 30 российских компаний в высокой степени готовы к IPO
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Около 30 российских компаний в высокой степени готовы к проведению первичного размещения акций (IPO), рассказал глава компании "Тинькофф инвестиции" Дмитрий Панченко.
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"Я вижу, наверное, компаний 30 в высокой степени готовности к IPO", - сказал он на встрече с инвесторами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, это довольно известные компании. "Крупные ритейлеры, в которых каждый из вас тратит деньги", - привел пример он.
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"До конца года, мне кажется, три-четыре IPO наверное случится - значимые, известные компании", - уточнил он журналистам.
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"У нас в работе порядка 20 компаний, из которых под половину - это импортозамещающие ребята в разных секторах, но в первую очередь в области технологическом. Из этой выборки не все из них про IPO в моменте, некоторые будут про венчурные инвестиции, но в целом они формируют интересный pipeline сделок", - сообщил в свою очередь руководитель управления по организации сделок на рынках капитала Антон Мальков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.