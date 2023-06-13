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Глава "Тинькофф инвестиций" оценил готовность российских компаний к IPO - РИА Новости, 13.06.2023
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22:24 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911956.html
Глава "Тинькофф инвестиций" оценил готовность российских компаний к IPO
Глава "Тинькофф инвестиций" оценил готовность российских компаний к IPO - РИА Новости, 13.06.2023
Глава "Тинькофф инвестиций" оценил готовность российских компаний к IPO
Около 30 российских компаний в высокой степени готовы к проведению первичного размещения акций (IPO), рассказал глава компании "Тинькофф инвестиции" Дмитрий... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T22:24
2023-06-13T22:24
пмэф-2023
экономика
россия
тинькофф. кредитные системы
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Около 30 российских компаний в высокой степени готовы к проведению первичного размещения акций (IPO), рассказал глава компании "Тинькофф инвестиции" Дмитрий Панченко. "Я вижу, наверное, компаний 30 в высокой степени готовности к IPO", - сказал он на встрече с инвесторами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, это довольно известные компании. "Крупные ритейлеры, в которых каждый из вас тратит деньги", - привел пример он. "До конца года, мне кажется, три-четыре IPO наверное случится - значимые, известные компании", - уточнил он журналистам. "У нас в работе порядка 20 компаний, из которых под половину - это импортозамещающие ребята в разных секторах, но в первую очередь в области технологическом. Из этой выборки не все из них про IPO в моменте, некоторые будут про венчурные инвестиции, но в целом они формируют интересный pipeline сделок", - сообщил в свою очередь руководитель управления по организации сделок на рынках капитала Антон Мальков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911715.html
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экономика, россия, тинькофф. кредитные системы, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Санкт-Петербург
Глава "Тинькофф инвестиций" оценил готовность российских компаний к IPO

Глава Тинькофф инвестиций Панченко: 30 российских компаний в высокой степени готовы к IPO

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Около 30 российских компаний в высокой степени готовы к проведению первичного размещения акций (IPO), рассказал глава компании "Тинькофф инвестиции" Дмитрий Панченко.
«
"Я вижу, наверное, компаний 30 в высокой степени готовности к IPO", - сказал он на встрече с инвесторами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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По его словам, это довольно известные компании. "Крупные ритейлеры, в которых каждый из вас тратит деньги", - привел пример он.
«
"До конца года, мне кажется, три-четыре IPO наверное случится - значимые, известные компании", - уточнил он журналистам.
«
"У нас в работе порядка 20 компаний, из которых под половину - это импортозамещающие ребята в разных секторах, но в первую очередь в области технологическом. Из этой выборки не все из них про IPO в моменте, некоторые будут про венчурные инвестиции, но в целом они формируют интересный pipeline сделок", - сообщил в свою очередь руководитель управления по организации сделок на рынках капитала Антон Мальков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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