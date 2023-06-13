https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911956.html

Глава "Тинькофф инвестиций" оценил готовность российских компаний к IPO

Глава "Тинькофф инвестиций" оценил готовность российских компаний к IPO - РИА Новости, 13.06.2023

Глава "Тинькофф инвестиций" оценил готовность российских компаний к IPO

Около 30 российских компаний в высокой степени готовы к проведению первичного размещения акций (IPO), рассказал глава компании "Тинькофф инвестиции" Дмитрий... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T22:24

2023-06-13T22:24

2023-06-13T22:24

пмэф-2023

экономика

россия

тинькофф. кредитные системы

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Около 30 российских компаний в высокой степени готовы к проведению первичного размещения акций (IPO), рассказал глава компании "Тинькофф инвестиции" Дмитрий Панченко. "Я вижу, наверное, компаний 30 в высокой степени готовности к IPO", - сказал он на встрече с инвесторами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, это довольно известные компании. "Крупные ритейлеры, в которых каждый из вас тратит деньги", - привел пример он. "До конца года, мне кажется, три-четыре IPO наверное случится - значимые, известные компании", - уточнил он журналистам. "У нас в работе порядка 20 компаний, из которых под половину - это импортозамещающие ребята в разных секторах, но в первую очередь в области технологическом. Из этой выборки не все из них про IPO в моменте, некоторые будут про венчурные инвестиции, но в целом они формируют интересный pipeline сделок", - сообщил в свою очередь руководитель управления по организации сделок на рынках капитала Антон Мальков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911715.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, тинькофф. кредитные системы, санкт-петербург