https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911715.html

"Тинькофф инвестиции" планируют запустить брокерские услуги для детей

"Тинькофф инвестиции" планируют запустить брокерские услуги для детей - РИА Новости, 13.06.2023

"Тинькофф инвестиции" планируют запустить брокерские услуги для детей

Компания "Тинькофф инвестиции" планирует запустить в июле-августе брокерские услуги для детей от 14 лет, рассказал глава компании Дмитрий Панченко. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T22:13

2023-06-13T22:13

2023-06-13T22:13

пмэф-2023

экономика

тинькофф. кредитные системы

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Компания "Тинькофф инвестиции" планирует запустить в июле-августе брокерские услуги для детей от 14 лет, рассказал глава компании Дмитрий Панченко. "Мы сейчас для себя ищем новые возможности. Думаем, а почему бы напрямую не открывать счета гражданам СНГ. Интерес огромный, просто требуются доработки", - сказал он на встрече с инвесторами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Сейчас решили, что сначала детям нужно научиться открывать счета. Поэтому мы где-то в июле-августе стартуем брокеридж для детей с 14 лет по красивой и удобной схеме", - продолжил он. Открывать брокерские счета детям от 14 лет разрешено законом, родитель будет видеть, что будет происходить на счете ребенка, уточнил он журналистам. "Мы выполним требования законодательства, может быть, даже где-то перестрахуемся", - сказал он, отметив, что тестовый вариант технологии готов. "Мы сделаем какие-то ограничения. Скорее всего, до 10 тысяч рублей будет (лимит на сумму инвестирования - ред.). По инструментам, конечно, никаких фьючерсов - будет только то, для чего не нужно ни тестирование, ни квальность", - уточнил он журналистам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230305/tinkoff-1856018155.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тинькофф. кредитные системы, снг