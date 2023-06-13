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"Тинькофф инвестиции" планируют запустить брокерские услуги для детей - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
22:13 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911715.html
"Тинькофф инвестиции" планируют запустить брокерские услуги для детей
"Тинькофф инвестиции" планируют запустить брокерские услуги для детей - РИА Новости, 13.06.2023
"Тинькофф инвестиции" планируют запустить брокерские услуги для детей
Компания "Тинькофф инвестиции" планирует запустить в июле-августе брокерские услуги для детей от 14 лет, рассказал глава компании Дмитрий Панченко. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T22:13
2023-06-13T22:13
пмэф-2023
экономика
тинькофф. кредитные системы
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Компания "Тинькофф инвестиции" планирует запустить в июле-августе брокерские услуги для детей от 14 лет, рассказал глава компании Дмитрий Панченко. "Мы сейчас для себя ищем новые возможности. Думаем, а почему бы напрямую не открывать счета гражданам СНГ. Интерес огромный, просто требуются доработки", - сказал он на встрече с инвесторами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Сейчас решили, что сначала детям нужно научиться открывать счета. Поэтому мы где-то в июле-августе стартуем брокеридж для детей с 14 лет по красивой и удобной схеме", - продолжил он. Открывать брокерские счета детям от 14 лет разрешено законом, родитель будет видеть, что будет происходить на счете ребенка, уточнил он журналистам. "Мы выполним требования законодательства, может быть, даже где-то перестрахуемся", - сказал он, отметив, что тестовый вариант технологии готов. "Мы сделаем какие-то ограничения. Скорее всего, до 10 тысяч рублей будет (лимит на сумму инвестирования - ред.). По инструментам, конечно, никаких фьючерсов - будет только то, для чего не нужно ни тестирование, ни квальность", - уточнил он журналистам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230305/tinkoff-1856018155.html
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экономика, тинькофф. кредитные системы, снг
ПМЭФ-2023, Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы, СНГ
"Тинькофф инвестиции" планируют запустить брокерские услуги для детей

Тинькофф инвестиции хочет запустить в июле-августе брокерские услуги для детей от 14 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Компания "Тинькофф инвестиции" планирует запустить в июле-августе брокерские услуги для детей от 14 лет, рассказал глава компании Дмитрий Панченко.
«
"Мы сейчас для себя ищем новые возможности. Думаем, а почему бы напрямую не открывать счета гражданам СНГ. Интерес огромный, просто требуются доработки", - сказал он на встрече с инвесторами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Тинькофф банк" приостановил переводы в Турцию из-за санкций
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«
"Сейчас решили, что сначала детям нужно научиться открывать счета. Поэтому мы где-то в июле-августе стартуем брокеридж для детей с 14 лет по красивой и удобной схеме", - продолжил он.
Открывать брокерские счета детям от 14 лет разрешено законом, родитель будет видеть, что будет происходить на счете ребенка, уточнил он журналистам. "Мы выполним требования законодательства, может быть, даже где-то перестрахуемся", - сказал он, отметив, что тестовый вариант технологии готов.
«
"Мы сделаем какие-то ограничения. Скорее всего, до 10 тысяч рублей будет (лимит на сумму инвестирования - ред.). По инструментам, конечно, никаких фьючерсов - будет только то, для чего не нужно ни тестирование, ни квальность", - уточнил он журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Мы с нетерпением ждем начала": подготовка к ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

Стенд Чеченской республики в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

Один из залов конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТинькофф. Кредитные СистемыСНГ
 
 
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