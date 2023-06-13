"Тинькофф инвестиции" планируют запустить брокерские услуги для детей

Тинькофф инвестиции хочет запустить в июле-августе брокерские услуги для детей от 14 лет
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.
"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.
"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.
Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.
Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.
Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.
Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.
Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.
Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.
Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.
Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.
На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.
На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.
Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.
Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.
В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.
В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.
"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.
"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.
Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.
Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.
Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.
Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.
На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.
Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.
В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.
"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.