https://ria.ru/20230613/tebbun-1877897343.html

Президент Алжира примет участие в ПМЭФ

Президент Алжира примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023

Президент Алжира примет участие в ПМЭФ

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, прибывающий во вторник с визитом в Россию, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:57

2023-06-13T14:57

2023-06-13T23:20

пмэф-2023

алжир (провинция)

россия

абдельмаджид теббун

владимир путин

в мире

экономика

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ТУНИС, 13 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, прибывающий во вторник с визитом в Россию, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает его канцелярия. Согласно сообщению, глава Алжира прибудет во вторник в Россию с трехдневным визитом. "В ходе визита президент республики примет участие в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге", - говорится в заявлении. Ранее источник арабской газета Al-Araby Al-Jadeed сообщал изданию, что в ходе визита в РФ Теббун обсудит с российским президентом Владимиром Путиным "отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве". По его словам, новый документ об "углубленном стратегическом партнерстве" дополняет документ о стратегическом партнерстве, подписанный между двумя странами в 2001 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/peterburg-1877789684.html

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Наталья Макарова

алжир (провинция), россия, абдельмаджид теббун, владимир путин, в мире, экономика