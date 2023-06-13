Президент Алжира примет участие в ПМЭФ

ТУНИС, 13 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, прибывающий во вторник с визитом в Россию, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает его канцелярия. Согласно сообщению, глава Алжира прибудет во вторник в Россию с трехдневным визитом. "В ходе визита президент республики примет участие в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге", - говорится в заявлении. Ранее источник арабской газета Al-Araby Al-Jadeed сообщал изданию, что в ходе визита в РФ Теббун обсудит с российским президентом Владимиром Путиным "отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве". По его словам, новый документ об "углубленном стратегическом партнерстве" дополняет документ о стратегическом партнерстве, подписанный между двумя странами в 2001 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
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ТУНИС, 13 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, прибывающий во вторник с визитом в Россию, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает его канцелярия.
Согласно сообщению, глава Алжира прибудет во вторник в Россию с трехдневным визитом.
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"В ходе визита президент республики примет участие в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге", - говорится в заявлении.
Ранее источник арабской газета Al-Araby Al-Jadeed сообщал изданию, что в ходе визита в РФ Теббун обсудит с российским президентом Владимиром Путиным "отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве".
По его словам, новый документ об "углубленном стратегическом партнерстве" дополняет документ о стратегическом партнерстве, подписанный между двумя странами в 2001 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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