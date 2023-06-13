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Президент Алжира примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
14:57 13.06.2023 (обновлено: 23:20 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/tebbun-1877897343.html
Президент Алжира примет участие в ПМЭФ
Президент Алжира примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Президент Алжира примет участие в ПМЭФ
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, прибывающий во вторник с визитом в Россию, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:57
2023-06-13T23:20
пмэф-2023
алжир (провинция)
россия
абдельмаджид теббун
владимир путин
в мире
экономика
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ТУНИС, 13 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, прибывающий во вторник с визитом в Россию, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает его канцелярия. Согласно сообщению, глава Алжира прибудет во вторник в Россию с трехдневным визитом. "В ходе визита президент республики примет участие в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге", - говорится в заявлении. Ранее источник арабской газета Al-Araby Al-Jadeed сообщал изданию, что в ходе визита в РФ Теббун обсудит с российским президентом Владимиром Путиным "отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве". По его словам, новый документ об "углубленном стратегическом партнерстве" дополняет документ о стратегическом партнерстве, подписанный между двумя странами в 2001 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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алжир (провинция), россия, абдельмаджид теббун, владимир путин, в мире, экономика
ПМЭФ-2023, Алжир (провинция), Россия, Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин, В мире, Экономика
Президент Алжира примет участие в ПМЭФ

Президент Алжира Теббун в ходе трехдневного визита в Россию примет участие в ПМЭФ

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 13 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, прибывающий во вторник с визитом в Россию, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает его канцелярия.
Согласно сообщению, глава Алжира прибудет во вторник в Россию с трехдневным визитом.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили
Вчера, 13:39
«
"В ходе визита президент республики примет участие в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге", - говорится в заявлении.
Ранее источник арабской газета Al-Araby Al-Jadeed сообщал изданию, что в ходе визита в РФ Теббун обсудит с российским президентом Владимиром Путиным "отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве".
По его словам, новый документ об "углубленном стратегическом партнерстве" дополняет документ о стратегическом партнерстве, подписанный между двумя странами в 2001 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Мы с нетерпением ждем начала": подготовка к ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

Стенд Чеченской республики в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

Один из залов конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023Алжир (провинция)РоссияАбдельмаджид ТеббунВладимир ПутинВ миреЭкономика
 
 
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