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Что пробивает броню танка Leopard 2 - РИА Новости, 13.06.2023
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11:28 13.06.2023 (обновлено: 12:54 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/tank_leopard2-1868107795.html
Что пробивает броню танка Leopard 2
Что пробивает броню танка Leopard 2 - РИА Новости, 13.06.2023
Что пробивает броню танка Leopard 2
Министерство обороны России опубликовало видео из зоны спецоперации с подбитым немецким танком Leopard. Ранее более 50 подобных машин поставили на Украину... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:28
2023-06-13T12:54
инфографика
танк
германия
нато
леопард-2
оружие
спецоперация
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Министерство обороны России опубликовало видео из зоны спецоперации с подбитым немецким танком Leopard. Ранее более 50 подобных машин поставили на Украину европейские страны. Базовый вариант "Леопарда" был создан в конце 1970-х годов. С тех пор этот танк претерпел множество изменений и стал вторым по массовости в НАТО. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое отечественное оружие способно пробить его броню.
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танк, инфографика, германия, нато, леопард-2, оружие, спецоперация, украина
Инфографика, Танк, Германия, НАТО, Леопард-2, Оружие, Спецоперация, Украина
Инфографика

Что пробивает броню танка Leopard 2

Читать ria.ru в
Министерство обороны России опубликовало видео из зоны спецоперации с подбитым немецким танком Leopard. Ранее более 50 подобных машин поставили на Украину европейские страны. Базовый вариант "Леопарда" был создан в конце 1970-х годов. С тех пор этот танк претерпел множество изменений и стал вторым по массовости в НАТО. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое отечественное оружие способно пробить его броню.
Что пробивает броню танка Leopard 2Что пробивает броню танка Leopard 2
 
ИнфографикаТанкГерманияНАТОЛеопард-2ОружиеСпецоперацияУкраина
 
 
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