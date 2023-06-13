https://ria.ru/20230613/tank_leopard2-1868107795.html

Что пробивает броню танка Leopard 2

Что пробивает броню танка Leopard 2 - РИА Новости, 13.06.2023

Что пробивает броню танка Leopard 2

Министерство обороны России опубликовало видео из зоны спецоперации с подбитым немецким танком Leopard. Ранее более 50 подобных машин поставили на Украину... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:28

2023-06-13T11:28

2023-06-13T12:54

инфографика

танк

германия

нато

леопард-2

оружие

спецоперация

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Министерство обороны России опубликовало видео из зоны спецоперации с подбитым немецким танком Leopard. Ранее более 50 подобных машин поставили на Украину европейские страны. Базовый вариант "Леопарда" был создан в конце 1970-х годов. С тех пор этот танк претерпел множество изменений и стал вторым по массовости в НАТО. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое отечественное оружие способно пробить его броню.

германия

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танк, инфографика, германия, нато, леопард-2, оружие, спецоперация, украина