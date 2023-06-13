https://ria.ru/20230613/leopard-1877746722.html

ВС России захватили немецкие танки Leopard

ВС России захватили немецкие танки Leopard - РИА Новости, 13.06.2023

ВС России захватили немецкие танки Leopard

Российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley, видео с трофейной техникой опубликовало Минобороны. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:12

2023-06-13T11:12

2023-06-13T15:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley, видео с трофейной техникой опубликовало Минобороны."Вот он, фрицевский нахваленный "Леопард". <...> Слава России!"— говорит на кадрах боец, находящийся в паре метров от натовской техники.Танк имеет отличительную для Leopard 2A6 защиту башни. Также в ролике показали захваченные американские БМП Bradley.Как уточнили в Минобороны, кадры сняли военнослужащие подразделений группировки "Восток" на Запорожском направлении."Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", — уточнили в ведомстве.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877407397.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры трофейных "Леопардов" и "Брэдли" Минобороны России показало видео с трофейными "Леопардами" и "Брэдли". 2023-06-13T11:12 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)