https://ria.ru/20230613/leopard-1877746722.html
ВС России захватили немецкие танки Leopard
ВС России захватили немецкие танки Leopard - РИА Новости, 13.06.2023
ВС России захватили немецкие танки Leopard
Российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley, видео с трофейной техникой опубликовало Минобороны. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:12
2023-06-13T11:12
2023-06-13T15:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley, видео с трофейной техникой опубликовало Минобороны."Вот он, фрицевский нахваленный "Леопард". <...> Слава России!"— говорит на кадрах боец, находящийся в паре метров от натовской техники.Танк имеет отличительную для Leopard 2A6 защиту башни. Также в ролике показали захваченные американские БМП Bradley.Как уточнили в Минобороны, кадры сняли военнослужащие подразделений группировки "Восток" на Запорожском направлении."Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", — уточнили в ведомстве.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877407397.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры трофейных "Леопардов" и "Брэдли"
Минобороны России показало видео с трофейными "Леопардами" и "Брэдли".
2023-06-13T11:12
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России захватили немецкие танки Leopard
Минобороны РФ сообщило о захвате немецких танков Leopard и американских БМП Bradley
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley, видео с трофейной техникой опубликовало Минобороны.
«
"Вот он, фрицевский нахваленный "Леопард". <...> Слава России!"— говорит на кадрах боец, находящийся в паре метров от натовской техники.
Танк имеет отличительную для Leopard 2A6 защиту башни.
Также в ролике показали захваченные американские БМП Bradley.
Как уточнили в Минобороны, кадры сняли военнослужащие подразделений группировки "Восток" на Запорожском направлении.
«
"Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", — уточнили в ведомстве.
В пятницу президент Владимир Путин
заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров
также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley