https://ria.ru/20230613/stoltenberg-1877915141.html

Мир станет опаснее, если победит Россия, заявил Столтенберг

Мир станет опаснее, если победит Россия, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.06.2023

Мир станет опаснее, если победит Россия, заявил Столтенберг

Президент США Джо Байден принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил, что мир станет опаснее, если дать России победить на... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T23:08

2023-06-13T23:08

2023-06-13T23:08

в мире

украина

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил, что мир станет опаснее, если дать России победить на Украине, что "воодушевит Китай", сообщил Белый дом. "Если президент Путин победит... мир станет опаснее, потому что это воодушевит другие страны, включая Китай", - процитировали Столтенберга журналисты. Гость Белого дома, чья аудиенция была отложена на сутки из-за больного зуба Байдена, поблагодарил США за очередной пакет военной помощи Украине и заявил, что украинцы "добиваются прогресса" в ходе своей наступательной операции. "Чем больше земли украинцы смогут освободить, тем сильнее будут их позиции за переговорным столом", - сказал он. Визит Столтенберга в Вашингтон состоялся в рамках подготовки к саммиту НАТО в литовской столице Вильнюсе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".

https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html

https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, йенс столтенберг, владимир путин, нато