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Спецоперация, 13 июня: Путин допустил создание санитарной зоны на Украине - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 13.06.2023 (обновлено: 23:14 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877914177.html
Спецоперация, 13 июня: Путин допустил создание санитарной зоны на Украине
Спецоперация, 13 июня: Путин допустил создание санитарной зоны на Украине - РИА Новости, 13.06.2023
Спецоперация, 13 июня: Путин допустил создание санитарной зоны на Украине
Президент России Владимир Путин встретился с российскими военкорами, освещающими ход спецоперации, ответил на ряд вопросов о нынешнем этапе СВО. Российский... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T23:02
2023-06-13T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
джо байден
йенс столтенберг
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с российскими военкорами, освещающими ход спецоперации, ответил на ряд вопросов о нынешнем этапе СВО. Российский лидер не исключил создания "санитарной зоны" для защиты от прилетов украинских снарядов, а также рассказал, нужна ли в РФ дополнительная мобилизация. Ход спецоперации Минобороны России сообщило, что ночью были нанесены удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута. Украинские силовики в течение суток продолжали попытки наступления в районе Артемовска, сообщило также министерство. На Времевском выступе Киевом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков бригад, ранее понесших большие потери. В районе Макаровки в ДНР отражены три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Путин встретился с военкорами Владимир Путин встретился с военкорами, освещающими СВО, и заявил, что более 150 тысяч человек заключили контракты с российскими Вооруженными силами с января, необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет, вводить военное положение также не нужно, а срочников в зону спецоперации направлять не планируется. Президент заявил также, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания на Украине "санитарной зоны" - чтобы они не смогли достать. Если же украинцы хотят жить в самостоятельном государстве, то "ради Бога, но не создавайте нам угроз". Он также озвучил некоторые цифры: ВСУ в ходе контрнаступления потеряли уже свыше 160 танков и более 360 бронемашин разного типа, в целом украинские потери составляют 25-30% от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа. Если Запад хочет урегулировать конфликт на Украине, то им достаточно только остановить поставки вооружений Поддержка Киева со стороны Запада Объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне. При этом США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов, в него войдут средства ПВО, боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS, бронетехника из резервов Пентагона, сообщил госдеп. Также США вслед за Британией собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США. Пока Украина не победит, о ее членстве в НАТО не может быть и речи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный недавно Leopard, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Но Берлин намерен с июля нарастить поставки первой модификации "Леопардов" - Leopard 1A5, к концу года их будет больше сотни, отметил он. Финские СМИ сообщили о первом случае гибели наемника из Финляндии на Украине (участвовал в боевых действиях на стороне Киева) Арест агентов украинской разведки ФСБ сообщила об аресте бывших работников оборонки, которые работали на украинскую разведку. По информации ведомства, арестованные передавали техническую документацию образцов изделий военного назначения, а также готовили взрывы на железной дороге в Курской и Белгородской областях. У арестованных изъяты бомба, конструкторская документация и 150 тысяч долларов. Заведено дело о госизмене, подозреваемые дают признательные показания.
https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, джо байден, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Джо Байден, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы РФ
Спецоперация, 13 июня: Путин допустил создание санитарной зоны на Украине

Спецоперация, 13 июня: Путин допустил создание санитарной зоны для защиты от дронов ВСУ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с российскими военкорами, освещающими ход спецоперации, ответил на ряд вопросов о нынешнем этапе СВО. Российский лидер не исключил создания "санитарной зоны" для защиты от прилетов украинских снарядов, а также рассказал, нужна ли в РФ дополнительная мобилизация.

Ход спецоперации

Минобороны России сообщило, что ночью были нанесены удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Украинские силовики в течение суток продолжали попытки наступления в районе Артемовска, сообщило также министерство. На Времевском выступе Киевом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков бригад, ранее понесших большие потери. В районе Макаровки в ДНР отражены три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Жозеп Боррель назвал сроки победы России
Вчера, 16:10

Путин встретился с военкорами

Владимир Путин встретился с военкорами, освещающими СВО, и заявил, что более 150 тысяч человек заключили контракты с российскими Вооруженными силами с января, необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет, вводить военное положение также не нужно, а срочников в зону спецоперации направлять не планируется.
Президент заявил также, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания на Украине "санитарной зоны" - чтобы они не смогли достать. Если же украинцы хотят жить в самостоятельном государстве, то "ради Бога, но не создавайте нам угроз".
Он также озвучил некоторые цифры: ВСУ в ходе контрнаступления потеряли уже свыше 160 танков и более 360 бронемашин разного типа, в целом украинские потери составляют 25-30% от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа. Если Запад хочет урегулировать конфликт на Украине, то им достаточно только остановить поставки вооружений
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Новые страхи Запада: Россия возродит старую империю
Вчера, 08:00

Поддержка Киева со стороны Запада

Объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне.
При этом США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов, в него войдут средства ПВО, боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS, бронетехника из резервов Пентагона, сообщил госдеп.
Также США вслед за Британией собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.
Пока Украина не победит, о ее членстве в НАТО не может быть и речи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
12 июня, 08:00
Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный недавно Leopard, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Но Берлин намерен с июля нарастить поставки первой модификации "Леопардов" - Leopard 1A5, к концу года их будет больше сотни, отметил он.
Финские СМИ сообщили о первом случае гибели наемника из Финляндии на Украине (участвовал в боевых действиях на стороне Киева)

Арест агентов украинской разведки

ФСБ сообщила об аресте бывших работников оборонки, которые работали на украинскую разведку. По информации ведомства, арестованные передавали техническую документацию образцов изделий военного назначения, а также готовили взрывы на железной дороге в Курской и Белгородской областях. У арестованных изъяты бомба, конструкторская документация и 150 тысяч долларов. Заведено дело о госизмене, подозреваемые дают признательные показания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАДжо БайденЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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