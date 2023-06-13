https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877914177.html

Спецоперация, 13 июня: Путин допустил создание санитарной зоны на Украине

Спецоперация, 13 июня: Путин допустил создание санитарной зоны на Украине - РИА Новости, 13.06.2023

Спецоперация, 13 июня: Путин допустил создание санитарной зоны на Украине

Президент России Владимир Путин встретился с российскими военкорами, освещающими ход спецоперации, ответил на ряд вопросов о нынешнем этапе СВО. Российский... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T23:02

2023-06-13T23:02

2023-06-13T23:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с российскими военкорами, освещающими ход спецоперации, ответил на ряд вопросов о нынешнем этапе СВО. Российский лидер не исключил создания "санитарной зоны" для защиты от прилетов украинских снарядов, а также рассказал, нужна ли в РФ дополнительная мобилизация. Ход спецоперации Минобороны России сообщило, что ночью были нанесены удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута. Украинские силовики в течение суток продолжали попытки наступления в районе Артемовска, сообщило также министерство. На Времевском выступе Киевом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков бригад, ранее понесших большие потери. В районе Макаровки в ДНР отражены три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Путин встретился с военкорами Владимир Путин встретился с военкорами, освещающими СВО, и заявил, что более 150 тысяч человек заключили контракты с российскими Вооруженными силами с января, необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет, вводить военное положение также не нужно, а срочников в зону спецоперации направлять не планируется. Президент заявил также, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания на Украине "санитарной зоны" - чтобы они не смогли достать. Если же украинцы хотят жить в самостоятельном государстве, то "ради Бога, но не создавайте нам угроз". Он также озвучил некоторые цифры: ВСУ в ходе контрнаступления потеряли уже свыше 160 танков и более 360 бронемашин разного типа, в целом украинские потери составляют 25-30% от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа. Если Запад хочет урегулировать конфликт на Украине, то им достаточно только остановить поставки вооружений Поддержка Киева со стороны Запада Объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне. При этом США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов, в него войдут средства ПВО, боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS, бронетехника из резервов Пентагона, сообщил госдеп. Также США вслед за Британией собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США. Пока Украина не победит, о ее членстве в НАТО не может быть и речи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный недавно Leopard, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Но Берлин намерен с июля нарастить поставки первой модификации "Леопардов" - Leopard 1A5, к концу года их будет больше сотни, отметил он. Финские СМИ сообщили о первом случае гибели наемника из Финляндии на Украине (участвовал в боевых действиях на стороне Киева) Арест агентов украинской разведки ФСБ сообщила об аресте бывших работников оборонки, которые работали на украинскую разведку. По информации ведомства, арестованные передавали техническую документацию образцов изделий военного назначения, а также готовили взрывы на железной дороге в Курской и Белгородской областях. У арестованных изъяты бомба, конструкторская документация и 150 тысяч долларов. Заведено дело о госизмене, подозреваемые дают признательные показания.

https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html

https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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