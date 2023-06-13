https://ria.ru/20230613/sobchak-1877882890.html
Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке
Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке
Экс-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был умный человек, это можно сказать со 100%-й уверенностью, заявил президент РФ владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:41
2023-06-13T18:41
2023-06-13T18:41
санкт-петербург
россия
анатолий собчак
политика
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был умный человек, это можно сказать со 100%-й уверенностью, заявил президент РФ владимир Путин. "И Собчак ведь правильно в своё время говорил - к нему разные люди из разных политических спектров страны относятся по-разному. Но он был умный человек. Могу это со стопроцентной уверенностью сказать. Я с ним долго работал. Он же правильно сказал: "Вы хотите уходить? Уходите. Но уходите с тем, с чем пришли", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, анатолий собчак, политика, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Анатолий Собчак, Политика, Владимир Путин
Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке
Путин заявил, что бывший глава Петербурга Собчак был умным человеком