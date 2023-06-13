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Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке - РИА Новости, 13.06.2023
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18:41 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/sobchak-1877882890.html
Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке
Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке
Экс-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был умный человек, это можно сказать со 100%-й уверенностью, заявил президент РФ владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:41
2023-06-13T18:41
санкт-петербург
россия
анатолий собчак
политика
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был умный человек, это можно сказать со 100%-й уверенностью, заявил президент РФ владимир Путин. "И Собчак ведь правильно в своё время говорил - к нему разные люди из разных политических спектров страны относятся по-разному. Но он был умный человек. Могу это со стопроцентной уверенностью сказать. Я с ним долго работал. Он же правильно сказал: "Вы хотите уходить? Уходите. Но уходите с тем, с чем пришли", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html
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санкт-петербург, россия, анатолий собчак, политика, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Анатолий Собчак, Политика, Владимир Путин
Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке

Путин заявил, что бывший глава Петербурга Собчак был умным человеком

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкАнатолий Собчак
Анатолий Собчак - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Анатолий Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был умный человек, это можно сказать со 100%-й уверенностью, заявил президент РФ владимир Путин.
"И Собчак ведь правильно в своё время говорил - к нему разные люди из разных политических спектров страны относятся по-разному. Но он был умный человек. Могу это со стопроцентной уверенностью сказать. Я с ним долго работал. Он же правильно сказал: "Вы хотите уходить? Уходите. Но уходите с тем, с чем пришли", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
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Санкт-ПетербургРоссияАнатолий СобчакПолитикаВладимир Путин
 
 
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