https://ria.ru/20230613/sobchak-1877882890.html

Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке

Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке - РИА Новости, 13.06.2023

Путин рассказал военным корреспондентам об Анатолии Собчаке

Экс-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был умный человек, это можно сказать со 100%-й уверенностью, заявил президент РФ владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:41

2023-06-13T18:41

2023-06-13T18:41

санкт-петербург

россия

анатолий собчак

политика

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был умный человек, это можно сказать со 100%-й уверенностью, заявил президент РФ владимир Путин. "И Собчак ведь правильно в своё время говорил - к нему разные люди из разных политических спектров страны относятся по-разному. Но он был умный человек. Могу это со стопроцентной уверенностью сказать. Я с ним долго работал. Он же правильно сказал: "Вы хотите уходить? Уходите. Но уходите с тем, с чем пришли", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, россия, анатолий собчак, политика, владимир путин