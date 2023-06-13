https://ria.ru/20230613/sanktsii-1877788399.html

Петербург достойно держится на фоне западных санкций, заявил Беглов

Петербург достойно держится на фоне западных санкций, заявил Беглов - РИА Новости, 13.06.2023

Петербург достойно держится на фоне западных санкций, заявил Беглов

Санкт-Петербург по-прежнему достойно держится на фоне западных санкций и ухода западных компаний, реализуются все начатые проекты, готовятся новые, город... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:33

2023-06-13T13:33

2023-06-13T13:33

пмэф-2023

экономика

санкт-петербург

россия

александр беглов

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург по-прежнему достойно держится на фоне западных санкций и ухода западных компаний, реализуются все начатые проекты, готовятся новые, город сформировал "подушку безопасности", заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Город по-прежнему достойно держится на фоне западных санкций и продолжающегося ухода западных компаний. Реализуются все начатые проекты, готовятся новые. Мы в полном объеме выполняем все социальные обязательства, успешно решаем задачи, связанные с поддержкой СВО, помогаем ее участникам и их семьям", - сказал он. Губернатор отметил, что Петербург сформировал "подушку безопасности". "Сложностей, способных повлиять на социально-экономическую ситуацию в Петербурге, мы не видим. Проблем у города из-за этого не возникло. По итогам прошлого года Петербург сформировал "подушку безопасности", - рассказал Беглов. По его словам, ключевые индикаторы социально-экономического развития Петербурга остаются в положительной зоне. "Индекс промышленного производства в январе-апреле составил 103,9%, в обрабатывающих производствах он еще выше - 105,6%. Заметно снизился уровень инфляции… Стабильной остается ситуация на рынке труда. По данным Росстата, за январь-март 2023 года уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил в Санкт-Петербурге 1,7% от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше. Он у нас самый низкий в России. Реальная средняя начисленная заработная плата, учитывающая инфляцию, выросла в первом квартале 2023 года на 1,1% к январю-марту прошлого года", - отметил губернатор. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877499532.html

https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877247541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, санкт-петербург, россия, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, санкции в отношении россии