https://ria.ru/20230613/sanktsii-1877788399.html
Петербург достойно держится на фоне западных санкций, заявил Беглов
Петербург достойно держится на фоне западных санкций, заявил Беглов - РИА Новости, 13.06.2023
Петербург достойно держится на фоне западных санкций, заявил Беглов
Санкт-Петербург по-прежнему достойно держится на фоне западных санкций и ухода западных компаний, реализуются все начатые проекты, готовятся новые, город... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:33
2023-06-13T13:33
2023-06-13T13:33
пмэф-2023
экономика
санкт-петербург
россия
александр беглов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672888_0:266:3027:1968_1920x0_80_0_0_fe66c136d4ecef8bd48d7bb0aa3c24f9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург по-прежнему достойно держится на фоне западных санкций и ухода западных компаний, реализуются все начатые проекты, готовятся новые, город сформировал "подушку безопасности", заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Город по-прежнему достойно держится на фоне западных санкций и продолжающегося ухода западных компаний. Реализуются все начатые проекты, готовятся новые. Мы в полном объеме выполняем все социальные обязательства, успешно решаем задачи, связанные с поддержкой СВО, помогаем ее участникам и их семьям", - сказал он. Губернатор отметил, что Петербург сформировал "подушку безопасности". "Сложностей, способных повлиять на социально-экономическую ситуацию в Петербурге, мы не видим. Проблем у города из-за этого не возникло. По итогам прошлого года Петербург сформировал "подушку безопасности", - рассказал Беглов. По его словам, ключевые индикаторы социально-экономического развития Петербурга остаются в положительной зоне. "Индекс промышленного производства в январе-апреле составил 103,9%, в обрабатывающих производствах он еще выше - 105,6%. Заметно снизился уровень инфляции… Стабильной остается ситуация на рынке труда. По данным Росстата, за январь-март 2023 года уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил в Санкт-Петербурге 1,7% от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше. Он у нас самый низкий в России. Реальная средняя начисленная заработная плата, учитывающая инфляцию, выросла в первом квартале 2023 года на 1,1% к январю-марту прошлого года", - отметил губернатор. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877499532.html
https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877247541.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672888_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5ccc54fc89f5437b7cee69a1bd067d71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, россия, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, санкции в отношении россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Санкции в отношении России
Петербург достойно держится на фоне западных санкций, заявил Беглов
Беглов: Петербург достойно держится на фоне санкций, сформировав подушку безопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург по-прежнему достойно держится на фоне западных санкций и ухода западных компаний, реализуются все начатые проекты, готовятся новые, город сформировал "подушку безопасности", заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Город по-прежнему достойно держится на фоне западных санкций и продолжающегося ухода западных компаний. Реализуются все начатые проекты, готовятся новые. Мы в полном объеме выполняем все социальные обязательства, успешно решаем задачи, связанные с поддержкой СВО, помогаем ее участникам и их семьям", - сказал он.
Губернатор отметил, что Петербург сформировал "подушку безопасности".
"Сложностей, способных повлиять на социально-экономическую ситуацию в Петербурге, мы не видим. Проблем у города из-за этого не возникло. По итогам прошлого года Петербург сформировал "подушку безопасности", - рассказал Беглов.
Зеленский расширил антироссийские санкции
По его словам, ключевые индикаторы социально-экономического развития Петербурга остаются в положительной зоне.
"Индекс промышленного производства в январе-апреле составил 103,9%, в обрабатывающих производствах он еще выше - 105,6%. Заметно снизился уровень инфляции… Стабильной остается ситуация на рынке труда. По данным Росстата
, за январь-март 2023 года уровень безработицы по методологии Международной организации труда
составил в Санкт-Петербурге 1,7% от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше. Он у нас самый низкий в России
. Реальная средняя начисленная заработная плата, учитывающая инфляцию, выросла в первом квартале 2023 года на 1,1% к январю-марту прошлого года", - отметил губернатор.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Набиуллина считает, что санкции против России будут ужесточаться