https://ria.ru/20230613/rossiya-1877781321.html

Матвиенко рассказала о роли России в новой системе международных отношений

Матвиенко рассказала о роли России в новой системе международных отношений - РИА Новости, 13.06.2023

Матвиенко рассказала о роли России в новой системе международных отношений

России в новой архитектуре международных отношений отведена важная роль, объединительная, дружественная повестка, которую мы продвигаем, близка многим... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:07

2023-06-13T13:07

2023-06-13T13:07

валентина матвиенко

совет федерации рф

снг

одкб

россия

вашингтон (штат)

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. России в новой архитектуре международных отношений отведена важная роль, объединительная, дружественная повестка, которую мы продвигаем, близка многим государствам, написала в своей статье в журнале "Разведчик" спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сбросив маски и показав свое истинное лицо, западная "империя лжи" безвозвратно утратила мнимое звание оплота свободы, правоты и демократии. И сегодня мы видим, что изменения, происходящие на планете, дали толчок к становлению совершенно иного мироустройства, где не будет места однополярности и диктату", - написала спикер. По ее словам, этот необратимый, тектонический переход продолжает набирать обороты на наших глазах. И нет никаких сомнений в том, что "России в новой архитектуре международных отношений отведена важная роль, поскольку та объединительная, дружественная повестка, которую мы продвигаем на мировой арене, близка многим государствам", отметила спикер. Матвиенко подчеркнула, что российские парламентарии регулярно убеждаются в этом на примере диалога с законодателями из других стран, поскольку темпы межпарламентского сотрудничества становятся все более интенсивными. "Если посмотреть на график нашей работы, то в среднем за неделю у нас проходит по две-три встречи с зарубежными партнерами. Спрашивается, о какой изоляции вообще может идти речь?", - написала она. В нынешних условиях особое значение приобретает наша работа в многосторонних парламентских организациях. Мы развиваем диалог по линии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, БРИКС, ЕАЭС и в целом со всеми заинтересованными, ответственными партнерами. Сохраняем наши позиции в Межпарламентском Союзе. И вопреки прогнозам "доброжелателей" отмечаем, что у России очень много друзей и единомышленников, которые понимают и разделяют наши подходы и намерены наращивать предметное, равноправное сотрудничество с нашей страной в самых разных областях, написала Матвиенко. "Думаю, что сегодня у нас в принципе мало кто следит за тем, какие дополнительные ограничения и незаконные рестрикции обсуждаются или принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. У наших граждан есть четкая уверенность, что даже если появятся новые пакеты санкций в отношении России, мы сумеем дать достойный отпор и обеспечить надежное, независимое развитие нашей страны", - заключила политик.

https://ria.ru/20230512/mir-1871366367.html

https://ria.ru/20230117/izolyatsiya-1845410346.html

россия

вашингтон (штат)

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, снг, одкб, россия, вашингтон (штат), брюссель