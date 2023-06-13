https://ria.ru/20230613/rossiya-1877781321.html
Матвиенко рассказала о роли России в новой системе международных отношений
Матвиенко рассказала о роли России в новой системе международных отношений - РИА Новости, 13.06.2023
Матвиенко рассказала о роли России в новой системе международных отношений
России в новой архитектуре международных отношений отведена важная роль, объединительная, дружественная повестка, которую мы продвигаем, близка многим... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:07
2023-06-13T13:07
2023-06-13T13:07
валентина матвиенко
совет федерации рф
снг
одкб
россия
вашингтон (штат)
брюссель
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. России в новой архитектуре международных отношений отведена важная роль, объединительная, дружественная повестка, которую мы продвигаем, близка многим государствам, написала в своей статье в журнале "Разведчик" спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сбросив маски и показав свое истинное лицо, западная "империя лжи" безвозвратно утратила мнимое звание оплота свободы, правоты и демократии. И сегодня мы видим, что изменения, происходящие на планете, дали толчок к становлению совершенно иного мироустройства, где не будет места однополярности и диктату", - написала спикер. По ее словам, этот необратимый, тектонический переход продолжает набирать обороты на наших глазах. И нет никаких сомнений в том, что "России в новой архитектуре международных отношений отведена важная роль, поскольку та объединительная, дружественная повестка, которую мы продвигаем на мировой арене, близка многим государствам", отметила спикер. Матвиенко подчеркнула, что российские парламентарии регулярно убеждаются в этом на примере диалога с законодателями из других стран, поскольку темпы межпарламентского сотрудничества становятся все более интенсивными. "Если посмотреть на график нашей работы, то в среднем за неделю у нас проходит по две-три встречи с зарубежными партнерами. Спрашивается, о какой изоляции вообще может идти речь?", - написала она. В нынешних условиях особое значение приобретает наша работа в многосторонних парламентских организациях. Мы развиваем диалог по линии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, БРИКС, ЕАЭС и в целом со всеми заинтересованными, ответственными партнерами. Сохраняем наши позиции в Межпарламентском Союзе. И вопреки прогнозам "доброжелателей" отмечаем, что у России очень много друзей и единомышленников, которые понимают и разделяют наши подходы и намерены наращивать предметное, равноправное сотрудничество с нашей страной в самых разных областях, написала Матвиенко. "Думаю, что сегодня у нас в принципе мало кто следит за тем, какие дополнительные ограничения и незаконные рестрикции обсуждаются или принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. У наших граждан есть четкая уверенность, что даже если появятся новые пакеты санкций в отношении России, мы сумеем дать достойный отпор и обеспечить надежное, независимое развитие нашей страны", - заключила политик.
https://ria.ru/20230512/mir-1871366367.html
https://ria.ru/20230117/izolyatsiya-1845410346.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, снг, одкб, россия, вашингтон (штат), брюссель
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, СНГ, ОДКБ, Россия, Вашингтон (штат), Брюссель
Матвиенко рассказала о роли России в новой системе международных отношений
Матвиенко: России отведена важная роль в новой архитектуре международных отношений
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости.
России в новой архитектуре международных отношений отведена важная роль, объединительная, дружественная повестка, которую мы продвигаем, близка многим государствам, написала в своей статье в журнале "Разведчик"
спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сбросив маски и показав свое истинное лицо, западная "империя лжи" безвозвратно утратила мнимое звание оплота свободы, правоты и демократии. И сегодня мы видим, что изменения, происходящие на планете, дали толчок к становлению совершенно иного мироустройства, где не будет места однополярности и диктату", - написала спикер.
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По ее словам, этот необратимый, тектонический переход продолжает набирать обороты на наших глазах. И нет никаких сомнений в том, что "России в новой архитектуре международных отношений отведена важная роль, поскольку та объединительная, дружественная повестка, которую мы продвигаем на мировой арене, близка многим государствам", отметила спикер.
Матвиенко подчеркнула, что российские парламентарии регулярно убеждаются в этом на примере диалога с законодателями из других стран, поскольку темпы межпарламентского сотрудничества становятся все более интенсивными. "Если посмотреть на график нашей работы, то в среднем за неделю у нас проходит по две-три встречи с зарубежными партнерами. Спрашивается, о какой изоляции вообще может идти речь?", - написала она.
В нынешних условиях особое значение приобретает наша работа в многосторонних парламентских организациях. Мы развиваем диалог по линии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ
, Парламентской Ассамблеи ОДКБ
, БРИКС
, ЕАЭС
и в целом со всеми заинтересованными, ответственными партнерами. Сохраняем наши позиции в Межпарламентском Союзе. И вопреки прогнозам "доброжелателей" отмечаем, что у России очень много друзей и единомышленников, которые понимают и разделяют наши подходы и намерены наращивать предметное, равноправное сотрудничество с нашей страной в самых разных областях, написала Матвиенко.
"Думаю, что сегодня у нас в принципе мало кто следит за тем, какие дополнительные ограничения и незаконные рестрикции обсуждаются или принимаются в Вашингтоне
и Брюсселе
. У наших граждан есть четкая уверенность, что даже если появятся новые пакеты санкций в отношении России, мы сумеем дать достойный отпор и обеспечить надежное, независимое развитие нашей страны", - заключила политик.
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