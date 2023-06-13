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Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:05 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/rossiya-1877745414.html
Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов
Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов - РИА Новости, 13.06.2023
Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов
Запад продолжает выкручивать руки и давить на страны, которые хотят работать с Россией, но не может наказать за участие в ПМЭФ государства вне ЕС и НАТО, заявил РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:05
2023-06-13T11:05
пмэф-2023
экономика
россия
санкт-петербург
александр беглов
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
нато
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Запад продолжает выкручивать руки и давить на страны, которые хотят работать с Россией, но не может наказать за участие в ПМЭФ государства вне ЕС и НАТО, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "Год назад мы не знали, как сложится судьба многолетних партнеров города из стран Запада. Бизнес гораздо более реалистично и здраво подходит к делу, чем политические элиты. Сейчас понимаем: давление на желающих участвовать в ПМЭФ-2022 было только началом", - сказал губернатор. Он отметил, что "выкручивание рук" продолжалось и продолжается. "Работать с Россией не дают. Пришло "время разбрасывать камни". Рано или поздно оно закончится. Пока же западные страны по понятным причинам представлены на ПМЭФ в меньшем количестве", - пояснил Беглов. Он добавил, что направление полноценного внешнеэкономического взаимодействия изменилось. Санкт-Петербург в большей степени ориентируется на государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, страны-члены Евразийского экономического союза. "И для нас очень важно, что движение идет с двух сторон. Коллективный Запад это тоже заметил. И начинает давить на страны, имеющие конструктивные отношения с Россией. Но здесь его возможности не беспредельны. Сегодня наказать за участие в ПМЭФ деловое сообщество стран, находящихся вне круга Евросоюза, НАТО и их сателлитов, Запад не в силах", - резюмировал Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230112/ssha-1844446133.html
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экономика, россия, санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), нато, евросоюз, санкции в отношении россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России
Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов

Беглов заявил, что Запад продолжает давить на страны, желающие работать с Россией

© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Запад продолжает выкручивать руки и давить на страны, которые хотят работать с Россией, но не может наказать за участие в ПМЭФ государства вне ЕС и НАТО, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ.
"Год назад мы не знали, как сложится судьба многолетних партнеров города из стран Запада. Бизнес гораздо более реалистично и здраво подходит к делу, чем политические элиты. Сейчас понимаем: давление на желающих участвовать в ПМЭФ-2022 было только началом", - сказал губернатор.
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Он отметил, что "выкручивание рук" продолжалось и продолжается. "Работать с Россией не дают. Пришло "время разбрасывать камни". Рано или поздно оно закончится. Пока же западные страны по понятным причинам представлены на ПМЭФ в меньшем количестве", - пояснил Беглов.
Он добавил, что направление полноценного внешнеэкономического взаимодействия изменилось. Санкт-Петербург в большей степени ориентируется на государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, страны-члены Евразийского экономического союза. "И для нас очень важно, что движение идет с двух сторон. Коллективный Запад это тоже заметил. И начинает давить на страны, имеющие конструктивные отношения с Россией. Но здесь его возможности не беспредельны. Сегодня наказать за участие в ПМЭФ деловое сообщество стран, находящихся вне круга Евросоюза, НАТО и их сателлитов, Запад не в силах", - резюмировал Беглов.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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