Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов
Беглов заявил, что Запад продолжает давить на страны, желающие работать с Россией
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Запад продолжает выкручивать руки и давить на страны, которые хотят работать с Россией, но не может наказать за участие в ПМЭФ государства вне ЕС и НАТО, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ.
"Год назад мы не знали, как сложится судьба многолетних партнеров города из стран Запада. Бизнес гораздо более реалистично и здраво подходит к делу, чем политические элиты. Сейчас понимаем: давление на желающих участвовать в ПМЭФ-2022 было только началом", - сказал губернатор.
Он отметил, что "выкручивание рук" продолжалось и продолжается. "Работать с Россией не дают. Пришло "время разбрасывать камни". Рано или поздно оно закончится. Пока же западные страны по понятным причинам представлены на ПМЭФ в меньшем количестве", - пояснил Беглов.
Он добавил, что направление полноценного внешнеэкономического взаимодействия изменилось. Санкт-Петербург в большей степени ориентируется на государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, страны-члены Евразийского экономического союза. "И для нас очень важно, что движение идет с двух сторон. Коллективный Запад это тоже заметил. И начинает давить на страны, имеющие конструктивные отношения с Россией. Но здесь его возможности не беспредельны. Сегодня наказать за участие в ПМЭФ деловое сообщество стран, находящихся вне круга Евросоюза, НАТО и их сателлитов, Запад не в силах", - резюмировал Беглов.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.