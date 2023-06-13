https://ria.ru/20230613/rossiya-1877745414.html

Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов

Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов - РИА Новости, 13.06.2023

Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов

Запад продолжает выкручивать руки и давить на страны, которые хотят работать с Россией, но не может наказать за участие в ПМЭФ государства вне ЕС и НАТО, заявил РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:05

2023-06-13T11:05

2023-06-13T11:05

пмэф-2023

экономика

россия

санкт-петербург

александр беглов

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нато

евросоюз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Запад продолжает выкручивать руки и давить на страны, которые хотят работать с Россией, но не может наказать за участие в ПМЭФ государства вне ЕС и НАТО, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. "Год назад мы не знали, как сложится судьба многолетних партнеров города из стран Запада. Бизнес гораздо более реалистично и здраво подходит к делу, чем политические элиты. Сейчас понимаем: давление на желающих участвовать в ПМЭФ-2022 было только началом", - сказал губернатор. Он отметил, что "выкручивание рук" продолжалось и продолжается. "Работать с Россией не дают. Пришло "время разбрасывать камни". Рано или поздно оно закончится. Пока же западные страны по понятным причинам представлены на ПМЭФ в меньшем количестве", - пояснил Беглов. Он добавил, что направление полноценного внешнеэкономического взаимодействия изменилось. Санкт-Петербург в большей степени ориентируется на государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, страны-члены Евразийского экономического союза. "И для нас очень важно, что движение идет с двух сторон. Коллективный Запад это тоже заметил. И начинает давить на страны, имеющие конструктивные отношения с Россией. Но здесь его возможности не беспредельны. Сегодня наказать за участие в ПМЭФ деловое сообщество стран, находящихся вне круга Евросоюза, НАТО и их сателлитов, Запад не в силах", - резюмировал Беглов. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230112/ssha-1844446133.html

https://ria.ru/20220811/sanktsii-1808872808.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, санкт-петербург, александр беглов, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), нато, евросоюз, санкции в отношении россии