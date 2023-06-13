https://ria.ru/20230613/rezhim-1877711040.html

На юге и в центре Приамурья отменили особый противопожарный режим

На юге и в центре Приамурья отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 13.06.2023

На юге и в центре Приамурья отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим со среды отменяется в южных и центральных районах Приамурья в связи с нормализацией лесопожарной обстановки, сообщает министерство... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T06:31

2023-06-13T06:31

2023-06-13T06:31

происшествия

амурская область

василий орлов (губернатор)

тында

зея (город)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июн – РИА Новости. Особый противопожарный режим со среды отменяется в южных и центральных районах Приамурья в связи с нормализацией лесопожарной обстановки, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. По состоянию на утро вторника в области действуют пять природных пожаров, два из которых локализованы. Общая площадь, пройденная огнем – 265 гектара. В четырех случаях пожары возникли из-за грозы, в одном – из-за деятельности местного населения. Угрозы населенным пунктам нет. "В связи с нормализацией лесопожарной обстановки с 14 июня отменяется особый противопожарный режим в 21 муниципальном образовании, которые расположены в южных и центральных районах области. Соответствующее постановление подписал губернатор Приамурья Василий Орлов", - говорится в сообщении. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Тындинском, Зейском округах, Тынде, Зее, Мазановском, Сковородинском, Магдагачинском, Селемджинском районах.

https://ria.ru/20230613/pozhary-1877707070.html

амурская область

тында

зея (город)

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происшествия, амурская область, василий орлов (губернатор), тында, зея (город)