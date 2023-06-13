https://ria.ru/20230613/rassledovanie-1877736876.html

Володин предложил расследовать преступления Киева против детей

Володин предложил расследовать преступления Киева против детей - РИА Новости, 13.06.2023

Володин предложил расследовать преступления Киева против детей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы во вторник предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой (ЕР) подготовить предложения о... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:34

2023-06-13T10:34

2023-06-13T10:35

политика

вячеслав володин

госдума рф

анна кузнецова

украина

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы во вторник предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой (ЕР) подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. "Вячеслав Володин на Совете ГД предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе ГД, Володин уточнил, что решение поддерживается всеми фракциями Госдумы. При этом Кузнецова добавила, что вопрос о парламентском расследовании обсудят с коллегами из Совета Федерации.

https://ria.ru/20230601/evakuatsiya-1875650630.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, вячеслав володин, госдума рф, анна кузнецова, украина