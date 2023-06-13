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Володин предложил расследовать преступления Киева против детей - РИА Новости, 13.06.2023
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10:34 13.06.2023 (обновлено: 10:35 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/rassledovanie-1877736876.html
Володин предложил расследовать преступления Киева против детей
Володин предложил расследовать преступления Киева против детей - РИА Новости, 13.06.2023
Володин предложил расследовать преступления Киева против детей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы во вторник предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой (ЕР) подготовить предложения о... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:34
2023-06-13T10:35
политика
вячеслав володин
госдума рф
анна кузнецова
украина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы во вторник предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой (ЕР) подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. "Вячеслав Володин на Совете ГД предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе ГД, Володин уточнил, что решение поддерживается всеми фракциями Госдумы. При этом Кузнецова добавила, что вопрос о парламентском расследовании обсудят с коллегами из Совета Федерации.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, анна кузнецова, украина
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Анна Кузнецова, Украина
Володин предложил расследовать преступления Киева против детей

Володин предложил идею парламентского расследования о преступлениях Киева против детей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы во вторник предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой (ЕР) подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
"Вячеслав Володин на Совете ГД предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе ГД, Володин уточнил, что решение поддерживается всеми фракциями Госдумы. При этом Кузнецова добавила, что вопрос о парламентском расследовании обсудят с коллегами из Совета Федерации.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Киев принудительно эвакуирует детей из семи населенных пунктов в Донбассе
1 июня, 20:32
 
ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФАнна КузнецоваУкраина
 
 
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