https://ria.ru/20230613/putin-1877903974.html

Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО

Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО - РИА Новости, 13.06.2023

Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил Совету безопасности рассмотреть вопрос о статусе участника боевых действий для пограничников и полицейских,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:51

2023-06-13T20:51

2023-06-13T21:32

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил Совету безопасности рассмотреть вопрос о статусе участника боевых действий для пограничников и полицейских, участвовавших в спецоперации, в настоящее время готовятся предложения. "Все остальные категории военнослужащих - особенно это касается пограничников, отчасти полицейских - конечно, это требует рассмотрения.... Я поручил Совету безопасности, они сейчас готовят предложения", - сказал Путин на встрече с военными журналистами. Он также пообещал разобраться с со статусом военных медиков, которые находятся в зоне боевых действий, но прикреплены к пункту постоянной дислокации, и тоже не имеют такого статуса. "Обязательно посмотрю... Я выясню", - сказал президент.

https://ria.ru/20230613/vstrecha-1877833031.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин