Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 13.06.2023 (обновлено: 21:32 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877903974.html
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО - РИА Новости, 13.06.2023
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил Совету безопасности рассмотреть вопрос о статусе участника боевых действий для пограничников и полицейских,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:51
2023-06-13T21:32
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877884472_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_1611241c553eb166eb290b61b682f465.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил Совету безопасности рассмотреть вопрос о статусе участника боевых действий для пограничников и полицейских, участвовавших в спецоперации, в настоящее время готовятся предложения. "Все остальные категории военнослужащих - особенно это касается пограничников, отчасти полицейских - конечно, это требует рассмотрения.... Я поручил Совету безопасности, они сейчас готовят предложения", - сказал Путин на встрече с военными журналистами. Он также пообещал разобраться с со статусом военных медиков, которые находятся в зоне боевых действий, но прикреплены к пункту постоянной дислокации, и тоже не имеют такого статуса. "Обязательно посмотрю... Я выясню", - сказал президент.
https://ria.ru/20230613/vstrecha-1877833031.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877884472_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_23e621c55852d1ebe75f566d798ec2e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО

Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе пограничников и полицейских — участников СВО

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил Совету безопасности рассмотреть вопрос о статусе участника боевых действий для пограничников и полицейских, участвовавших в спецоперации, в настоящее время готовятся предложения.
«
"Все остальные категории военнослужащих - особенно это касается пограничников, отчасти полицейских - конечно, это требует рассмотрения.... Я поручил Совету безопасности, они сейчас готовят предложения", - сказал Путин на встрече с военными журналистами.
Он также пообещал разобраться с со статусом военных медиков, которые находятся в зоне боевых действий, но прикреплены к пункту постоянной дислокации, и тоже не имеют такого статуса.
«
"Обязательно посмотрю... Я выясню", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин обсудил ход спецоперации с военными корреспондентами
Вчера, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала