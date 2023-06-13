https://ria.ru/20230613/putin-1877903974.html
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО - РИА Новости, 13.06.2023
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил Совету безопасности рассмотреть вопрос о статусе участника боевых действий для пограничников и полицейских,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:51
2023-06-13T20:51
2023-06-13T21:32
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил Совету безопасности рассмотреть вопрос о статусе участника боевых действий для пограничников и полицейских, участвовавших в спецоперации, в настоящее время готовятся предложения. "Все остальные категории военнослужащих - особенно это касается пограничников, отчасти полицейских - конечно, это требует рассмотрения.... Я поручил Совету безопасности, они сейчас готовят предложения", - сказал Путин на встрече с военными журналистами. Он также пообещал разобраться с со статусом военных медиков, которые находятся в зоне боевых действий, но прикреплены к пункту постоянной дислокации, и тоже не имеют такого статуса. "Обязательно посмотрю... Я выясню", - сказал президент.
https://ria.ru/20230613/vstrecha-1877833031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе пограничников и полицейских — участников СВО
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил Совету безопасности рассмотреть вопрос о статусе участника боевых действий для пограничников и полицейских, участвовавших в спецоперации, в настоящее время готовятся предложения.
«
"Все остальные категории военнослужащих - особенно это касается пограничников, отчасти полицейских - конечно, это требует рассмотрения.... Я поручил Совету безопасности, они сейчас готовят предложения", - сказал Путин
на встрече с военными журналистами.
Он также пообещал разобраться с со статусом военных медиков, которые находятся в зоне боевых действий, но прикреплены к пункту постоянной дислокации, и тоже не имеют такого статуса.
«
"Обязательно посмотрю... Я выясню", - сказал президент.
Путин обсудил ход спецоперации с военными корреспондентами