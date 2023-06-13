https://ria.ru/20230613/putin-1877896496.html

Путин рассказал о работах по преодолению последствий ЧП на Каховской ГЭС

Путин рассказал о работах по преодолению последствий ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023

Путин рассказал о работах по преодолению последствий ЧП на Каховской ГЭС

МЧС, военные и местные органы власти работают над преодолением последствий разрушения Каховской ГЭС: все, что можно сделать, делается, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:46

2023-06-13T19:46

2023-06-13T19:46

россия

херсонская область

владимир путин

владимир сальдо

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. МЧС, военные и местные органы власти работают над преодолением последствий разрушения Каховской ГЭС: все, что можно сделать, делается, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник. "Там очень активно сейчас работает МЧС, и военные работают активно, местные органы власти", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Он отметил, что недавно говорил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, тот заявил, что был удивлен настолько слаженной работе. "Все, что можно сделать, делается. Активно очень работают МЧС, повторяют, местные органы власти. Да, Минздрав подключился и ФМБА, потому что мы должны сейчас самым серьезным образом подойти к вопросу экологической безопасности и санитарной безопасности", - подчеркнул Путин. В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. Путин ранее назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

https://ria.ru/20230613/ges-1877848583.html

россия

херсонская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), разрушение каховской гэс