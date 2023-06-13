https://ria.ru/20230613/putin-1877896496.html
Путин рассказал о работах по преодолению последствий ЧП на Каховской ГЭС
Путин рассказал о работах по преодолению последствий ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал о работах по преодолению последствий ЧП на Каховской ГЭС
МЧС, военные и местные органы власти работают над преодолением последствий разрушения Каховской ГЭС: все, что можно сделать, делается, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:46
2023-06-13T19:46
2023-06-13T19:46
россия
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. МЧС, военные и местные органы власти работают над преодолением последствий разрушения Каховской ГЭС: все, что можно сделать, делается, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник. "Там очень активно сейчас работает МЧС, и военные работают активно, местные органы власти", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Он отметил, что недавно говорил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, тот заявил, что был удивлен настолько слаженной работе. "Все, что можно сделать, делается. Активно очень работают МЧС, повторяют, местные органы власти. Да, Минздрав подключился и ФМБА, потому что мы должны сейчас самым серьезным образом подойти к вопросу экологической безопасности и санитарной безопасности", - подчеркнул Путин. В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. Путин ранее назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
https://ria.ru/20230613/ges-1877848583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Разрушение Каховской ГЭС
Путин рассказал о работах по преодолению последствий ЧП на Каховской ГЭС
Путин удовлетворен работой по преодолению последствия подрыва Каховской ГЭС