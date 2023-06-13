https://ria.ru/20230613/putin-1877842474.html

Запад все время пытался раскачивать Россию, заявил Путин

Запад все время пытался раскачивать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Запад все время пытался раскачивать Россию, заявил Путин

Запад все время пытался раскачивать Россию, поскольку страна с таким потенциалам там никому не нужна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:51

2023-06-13T16:51

2023-06-13T17:08

россия

владимир путин

в мире

кавказ

европа

нато

аль-каида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:319:2682:1828_1920x0_80_0_0_8a56446cb7cffca5b385e4cc60bc7eeb.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Запад все время пытался раскачивать Россию, поскольку страна с таким потенциалам там никому не нужна, заявил президент РФ Владимир Путин."На Кавказе, например, ну с кем мы воевали-то? В значительной степени с Аль-каидой*. И чего делали наши так называемые партнеры? Поддерживали - материально, информационно, политически, и даже в военном смысле. Наплевать им на то, что это Аль-каида* - только бы нас раскачивать", - сказал он на встрече с военными журналистами."И все вот в этой парадигме раскачки России. Мы уж и так, и так. Значит, договорились, что НАТО не будет расширяться. Все же предложили. Все. Нет. Почему. Ну просто слишком большая страна. Такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна. И постепенно все пытаются распиливать", - добавил президент."Украина - одно из направлений работы по раскачке России. По большому счету, конечно, это нужно было бы иметь в виду, когда принимались решения по развалу Советского Союза", - сказал он на встрече с военными журналистами.Путин добавил, что "тогда, видимо, рассчитывали на то, что глубинные наши отношения - они будут определяющими"."Но в силу целого ряда обстоятельств - исторических, экономических, политических - ситуация пошла по другому пути. И тоже на этом направлении чего только не делали. Ну десятилетиями, по сути дела, ну если не кормили, то поддерживали экономику. А вы знаете, чего повторяться-то, я уже это писал и говорил об этом, за счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее", - сказал глава государства.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230610/evrosoyuz-1877357944.html

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821906543.html

россия

кавказ

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, в мире, кавказ, европа, нато, аль-каида