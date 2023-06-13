Запад все время пытался раскачивать Россию, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Запад использует Украину для раскачивания России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Запад все время пытался раскачивать Россию, поскольку страна с таким потенциалам там никому не нужна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Кавказе, например, ну с кем мы воевали-то? В значительной степени с Аль-каидой*. И чего делали наши так называемые партнеры? Поддерживали - материально, информационно, политически, и даже в военном смысле. Наплевать им на то, что это Аль-каида* - только бы нас раскачивать", - сказал он на встрече с военными журналистами.
"И все вот в этой парадигме раскачки России. Мы уж и так, и так. Значит, договорились, что НАТО не будет расширяться. Все же предложили. Все. Нет. Почему. Ну просто слишком большая страна. Такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна. И постепенно все пытаются распиливать", - добавил президент.
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"Украина - одно из направлений работы по раскачке России. По большому счету, конечно, это нужно было бы иметь в виду, когда принимались решения по развалу Советского Союза", - сказал он на встрече с военными журналистами.
Путин добавил, что "тогда, видимо, рассчитывали на то, что глубинные наши отношения - они будут определяющими".
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"Но в силу целого ряда обстоятельств - исторических, экономических, политических - ситуация пошла по другому пути. И тоже на этом направлении чего только не делали. Ну десятилетиями, по сути дела, ну если не кормили, то поддерживали экономику. А вы знаете, чего повторяться-то, я уже это писал и говорил об этом, за счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее", - сказал глава государства.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.