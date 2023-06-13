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Запад все время пытался раскачивать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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16:51 13.06.2023 (обновлено: 17:08 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877842474.html
Запад все время пытался раскачивать Россию, заявил Путин
Запад все время пытался раскачивать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Запад все время пытался раскачивать Россию, заявил Путин
Запад все время пытался раскачивать Россию, поскольку страна с таким потенциалам там никому не нужна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:51
2023-06-13T17:08
россия
владимир путин
в мире
кавказ
европа
нато
аль-каида
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Запад все время пытался раскачивать Россию, поскольку страна с таким потенциалам там никому не нужна, заявил президент РФ Владимир Путин."На Кавказе, например, ну с кем мы воевали-то? В значительной степени с Аль-каидой*. И чего делали наши так называемые партнеры? Поддерживали - материально, информационно, политически, и даже в военном смысле. Наплевать им на то, что это Аль-каида* - только бы нас раскачивать", - сказал он на встрече с военными журналистами."И все вот в этой парадигме раскачки России. Мы уж и так, и так. Значит, договорились, что НАТО не будет расширяться. Все же предложили. Все. Нет. Почему. Ну просто слишком большая страна. Такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна. И постепенно все пытаются распиливать", - добавил президент."Украина - одно из направлений работы по раскачке России. По большому счету, конечно, это нужно было бы иметь в виду, когда принимались решения по развалу Советского Союза", - сказал он на встрече с военными журналистами.Путин добавил, что "тогда, видимо, рассчитывали на то, что глубинные наши отношения - они будут определяющими"."Но в силу целого ряда обстоятельств - исторических, экономических, политических - ситуация пошла по другому пути. И тоже на этом направлении чего только не делали. Ну десятилетиями, по сути дела, ну если не кормили, то поддерживали экономику. А вы знаете, чего повторяться-то, я уже это писал и говорил об этом, за счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее", - сказал глава государства.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230610/evrosoyuz-1877357944.html
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821906543.html
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россия, владимир путин, в мире, кавказ, европа, нато, аль-каида
Россия, Владимир Путин, В мире, Кавказ, Европа, НАТО, Аль-Каида
Запад все время пытался раскачивать Россию, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Запад использует Украину для раскачивания России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Запад все время пытался раскачивать Россию, поскольку страна с таким потенциалам там никому не нужна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Кавказе, например, ну с кем мы воевали-то? В значительной степени с Аль-каидой*. И чего делали наши так называемые партнеры? Поддерживали - материально, информационно, политически, и даже в военном смысле. Наплевать им на то, что это Аль-каида* - только бы нас раскачивать", - сказал он на встрече с военными журналистами.
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"И все вот в этой парадигме раскачки России. Мы уж и так, и так. Значит, договорились, что НАТО не будет расширяться. Все же предложили. Все. Нет. Почему. Ну просто слишком большая страна. Такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна. И постепенно все пытаются распиливать", - добавил президент.
«
"Украина - одно из направлений работы по раскачке России. По большому счету, конечно, это нужно было бы иметь в виду, когда принимались решения по развалу Советского Союза", - сказал он на встрече с военными журналистами.
Путин добавил, что "тогда, видимо, рассчитывали на то, что глубинные наши отношения - они будут определяющими".
«
"Но в силу целого ряда обстоятельств - исторических, экономических, политических - ситуация пошла по другому пути. И тоже на этом направлении чего только не делали. Ну десятилетиями, по сути дела, ну если не кормили, то поддерживали экономику. А вы знаете, чего повторяться-то, я уже это писал и говорил об этом, за счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее", - сказал глава государства.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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РоссияВладимир ПутинВ миреКавказЕвропаНАТОАль-Каида
 
 
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