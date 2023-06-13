https://ria.ru/20230613/putin-1877812226.html

Порядок назначения наказания работников МВД уточнили

Порядок назначения наказания работников МВД уточнили - РИА Новости, 13.06.2023

Порядок назначения наказания работников МВД уточнили

Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:02

2023-06-13T15:02

2023-06-13T15:02

россия

владимир путин

госдума рф

кпрф

фсб

юрий афонин

юрий синельщиков

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Авторами закона стали депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Юрий Синельщиков, Николай Коломейцев и Денис Парфенов. Закон предполагает исключение из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационным характером нормы. "В ходе реализации данной идеи не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывалось ранее в пояснительных материалах. Авторы инициативы отмечали, что правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".

https://ria.ru/20230613/putin-1877806678.html

https://ria.ru/20230613/zagranpasporta-1877809920.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, госдума рф, кпрф, фсб, юрий афонин, юрий синельщиков, общество