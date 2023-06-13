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Порядок назначения наказания работников МВД уточнили - РИА Новости, 13.06.2023
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15:02 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/putin-1877812226.html
Порядок назначения наказания работников МВД уточнили
Порядок назначения наказания работников МВД уточнили - РИА Новости, 13.06.2023
Порядок назначения наказания работников МВД уточнили
Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:02
2023-06-13T15:02
россия
владимир путин
госдума рф
кпрф
фсб
юрий афонин
юрий синельщиков
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Авторами закона стали депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Юрий Синельщиков, Николай Коломейцев и Денис Парфенов. Закон предполагает исключение из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационным характером нормы. "В ходе реализации данной идеи не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывалось ранее в пояснительных материалах. Авторы инициативы отмечали, что правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".
https://ria.ru/20230613/putin-1877806678.html
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россия, владимир путин, госдума рф, кпрф, фсб, юрий афонин, юрий синельщиков, общество
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, КПРФ, ФСБ, Юрий Афонин, Юрий Синельщиков, Общество
Порядок назначения наказания работников МВД уточнили

Путин подписал закон об исключении отягчающих обстоятельств при наказании работников МВД

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами закона стали депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Юрий Синельщиков, Николай Коломейцев и Денис Парфенов. Закон предполагает исключение из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационным характером нормы.
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"В ходе реализации данной идеи не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывалось ранее в пояснительных материалах.
Авторы инициативы отмечали, что правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".
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