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В Петербурге в этом году запустят еще шесть производств - РИА Новости, 13.06.2023
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Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
15:03 13.06.2023 (обновлено: 21:30 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/proizvodstva-1877907845.html
В Петербурге в этом году запустят еще шесть производств
В Петербурге в этом году запустят еще шесть производств - РИА Новости, 13.06.2023
В Петербурге в этом году запустят еще шесть производств
Еще шесть новых производств в сфере фармацевтики, производства труб, пищевых добавок и промышленного оборудования планируется запустить в Санкт-Петербурге до... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:03
2023-06-13T21:30
пмэф-2023
экономика
технологии
санкт-петербург
александр беглов
ростелеком
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Еще шесть новых производств в сфере фармацевтики, производства труб, пищевых добавок и промышленного оборудования планируется запустить в Санкт-Петербурге до конца года, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Два новых производства уже открыты. Это новая площадка завода "Измерон", ее продукция - высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой промышленности. И вторая очередь завода "Фармсинтез-Норд", где делают инсулины и лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В планах правительства Петербурга - открыть до конца года еще 6 производств в сфере фармацевтики, производства труб и горячетканного проката, пищевых добавок, промышленного оборудования, а также лаборатории цифровых сетей", - сказал он. По его словам, в этих проектах активно участвует город. "Но бизнес сейчас и сам проявляет инициативу. Стремится занять освободившиеся ниши рынка, активно расширяет имеющиеся мощности, приступает к выпуску новой продукции. Так, мы планировали в 2022 году открыть 8 новых производств - фактически открылось 26. В 2021 году открыто 16 новых производств, в 2020-м - 15. Надеемся сохранить этот уровень в ближайшие годы", - рассказал Беглов. Он отметил, что в рамках ПМЭФ "Ростелеком" откроет собственное производство телекоммуникационного оборудования на базе АО "Авангард". "Всего на сопровождении правительства города сейчас находятся около 60 проектов различного масштаба. Мы активно готовим территории под новые предприятия. За прошлый год существенно ускорили строительство дорог и инженерных коммуникаций в действующих промышленных зонах. Наметили развитие новых. Готовим расширение особой экономической зоны "Санкт-Петербург" за счет создания новой промышленной площадки", - рассказал губернатор. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, технологии, санкт-петербург, александр беглов, ростелеком
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Ростелеком
В Петербурге в этом году запустят еще шесть производств

В Петербурге до конца года планируется запустить еще шесть производств в различных сферах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Еще шесть новых производств в сфере фармацевтики, производства труб, пищевых добавок и промышленного оборудования планируется запустить в Санкт-Петербурге до конца года, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Два новых производства уже открыты. Это новая площадка завода "Измерон", ее продукция - высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой промышленности. И вторая очередь завода "Фармсинтез-Норд", где делают инсулины и лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В планах правительства Петербурга - открыть до конца года еще 6 производств в сфере фармацевтики, производства труб и горячетканного проката, пищевых добавок, промышленного оборудования, а также лаборатории цифровых сетей", - сказал он.
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По его словам, в этих проектах активно участвует город. "Но бизнес сейчас и сам проявляет инициативу. Стремится занять освободившиеся ниши рынка, активно расширяет имеющиеся мощности, приступает к выпуску новой продукции. Так, мы планировали в 2022 году открыть 8 новых производств - фактически открылось 26. В 2021 году открыто 16 новых производств, в 2020-м - 15. Надеемся сохранить этот уровень в ближайшие годы", - рассказал Беглов.
Он отметил, что в рамках ПМЭФ "Ростелеком" откроет собственное производство телекоммуникационного оборудования на базе АО "Авангард".
"Всего на сопровождении правительства города сейчас находятся около 60 проектов различного масштаба. Мы активно готовим территории под новые предприятия. За прошлый год существенно ускорили строительство дорог и инженерных коммуникаций в действующих промышленных зонах. Наметили развитие новых. Готовим расширение особой экономической зоны "Санкт-Петербург" за счет создания новой промышленной площадки", - рассказал губернатор.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Мы с нетерпением ждем начала": подготовка к ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

Стенд Чеченской республики в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

Один из залов конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургАлександр БегловРостелеком
 
 
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