https://ria.ru/20230613/proizvodstva-1877907845.html

В Петербурге в этом году запустят еще шесть производств

В Петербурге в этом году запустят еще шесть производств - РИА Новости, 13.06.2023

В Петербурге в этом году запустят еще шесть производств

Еще шесть новых производств в сфере фармацевтики, производства труб, пищевых добавок и промышленного оборудования планируется запустить в Санкт-Петербурге до... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:03

2023-06-13T15:03

2023-06-13T21:30

пмэф-2023

экономика

технологии

санкт-петербург

александр беглов

ростелеком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672888_0:266:3027:1968_1920x0_80_0_0_fe66c136d4ecef8bd48d7bb0aa3c24f9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Еще шесть новых производств в сфере фармацевтики, производства труб, пищевых добавок и промышленного оборудования планируется запустить в Санкт-Петербурге до конца года, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Два новых производства уже открыты. Это новая площадка завода "Измерон", ее продукция - высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой промышленности. И вторая очередь завода "Фармсинтез-Норд", где делают инсулины и лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В планах правительства Петербурга - открыть до конца года еще 6 производств в сфере фармацевтики, производства труб и горячетканного проката, пищевых добавок, промышленного оборудования, а также лаборатории цифровых сетей", - сказал он. По его словам, в этих проектах активно участвует город. "Но бизнес сейчас и сам проявляет инициативу. Стремится занять освободившиеся ниши рынка, активно расширяет имеющиеся мощности, приступает к выпуску новой продукции. Так, мы планировали в 2022 году открыть 8 новых производств - фактически открылось 26. В 2021 году открыто 16 новых производств, в 2020-м - 15. Надеемся сохранить этот уровень в ближайшие годы", - рассказал Беглов. Он отметил, что в рамках ПМЭФ "Ростелеком" откроет собственное производство телекоммуникационного оборудования на базе АО "Авангард". "Всего на сопровождении правительства города сейчас находятся около 60 проектов различного масштаба. Мы активно готовим территории под новые предприятия. За прошлый год существенно ускорили строительство дорог и инженерных коммуникаций в действующих промышленных зонах. Наметили развитие новых. Готовим расширение особой экономической зоны "Санкт-Петербург" за счет создания новой промышленной площадки", - рассказал губернатор. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/hyundai-1877906669.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, санкт-петербург, александр беглов, ростелеком